Formula 1: Pole position για τον Λάντο Νόρις στην Ουγγαρία

Ο ταχύτερος γύρος των δοκιμαστικών στο Grand Prix της Ουγγαρίας, ανήκει στον Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren θα εκκινήσει πρώτος στον κυριακάτικο (26/7) αγώνα, ακριβώς στα μισά του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1.

Στην πίστα του Χανγκαρόρινγκ στη Βουδαπέστη, ο Νόρις ήταν ταχύτερος κατά 0,012 του δευτερολέπτου από τον Λιούις Χάμιλτον. Ο έμπειρος οδηγός της Ferrari θα εκκινήσει δεύτερος, ενώ τρίτος ο άλλος «πιλότος» της ιταλικής ομάδας, Σαρλ Λεκλέρκ. Ο πρωτοπόρος της κατάταξης οδηγών, Κίμι Αντονέλι (Mercedes) θα είναι τέταρτος στην εκκίνηση.