Formula 1: Pole position για τον Λάντο Νόρις στην Ουγγαρία

Ο οδηγός της McLaren θα εκκινήσει πρώτος στο ουγγρικό Grand Prix – Οι δύο Ferrari από τη 2η και 3η θέση. 

Formula 1: Pole position για τον Λάντο Νόρις στην Ουγγαρία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ταχύτερος γύρος των δοκιμαστικών στο Grand Prix της Ουγγαρίας, ανήκει στον Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren θα εκκινήσει πρώτος στον κυριακάτικο (26/7) αγώνα, ακριβώς στα μισά του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1.

Στην πίστα του Χανγκαρόρινγκ στη Βουδαπέστη, ο Νόρις ήταν ταχύτερος κατά 0,012 του δευτερολέπτου από τον Λιούις Χάμιλτον. Ο έμπειρος οδηγός της Ferrari θα εκκινήσει δεύτερος, ενώ τρίτος ο άλλος «πιλότος» της ιταλικής ομάδας, Σαρλ Λεκλέρκ. Ο πρωτοπόρος της κατάταξης οδηγών, Κίμι Αντονέλι (Mercedes) θα είναι τέταρτος στην εκκίνηση.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:57 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Στο κόλπο για τον Μίροτιτς η Μάλαγα»

21:51 SUPER LEAGUE

Στον Ατρόμητο με τη μορφή δανεισμού ο Κρίστοφερ Νούνιες

21:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έβερτον: Παρελθόν ο Ιντρίσα Γκάνα Γκέι

21:16 ΣΠΟΡ

Με άνεση την πρωτιά στα 400μ. ο Φρανκς - Μοιράστηκαν την πρώτη θέση Σπανουδάκη και Εμμανουηλίδου

21:15 ΣΠΟΡ

Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου: Πρώτος στον Βόλο ο Καραλής - Για 15η φορά «χρυσή» η Ανανγνωστοπούλου

20:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρίαμβος του ΠΑΟΚ κόντρα στη Νέφτσι και πρόκριση στον επόμενο γύρο του Women’s Champions League

20:51 NBA

Αυτοπροτάθηκε στους Σίξερς ο Χολμς μετά την μεταγραφή του ΛεΜπρόν

20:34 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Έφυγε» από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος της FIBA, Οράσιο Μουρατόρε

20:26 AUTO MOTO

Grand Prix Ουγγαρίας: Τιμωρήθηκε με ποινή τριών θέσεων ο Χάμιλτον - Ο λόγος

20:18 NBA

ΛεΜπρόν Τζέιμς: It's always sunny in Philadelphia

20:04 GREEK BASKET LEAGUE

Στον Ηρακλή ο Νόα Χόρχλερ

19:59 SUPER LEAGUE

Οριστικό: Συμφώνησε με τον ΟΦΗ ο Αϊτόρ - Στην Κρήτη για ιατρικά και μετά θα πάει Ολλανδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας