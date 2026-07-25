Οριστικό: Έκλεισε στη Ντουμπάι ο Σενγκέλια

Ο Τορνίκε Σενγκέλια φαίνεται πως βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία έχει έρθει σε συμφωνία με την Ντουμπάι για τη νέα σεζόν.

Όπως αναφέρει το Encestando, ο Γεωργιανός φόργουορντ αποφάσισε να συνεχίσει την πορεία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρά το ενδιαφέρον που υπήρχε από κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες.

Συγκεκριμένα, ο 34χρονος άσος είχε στα χέρια του προτάσεις από τη Φενέρμπαχτσε, την Παρτίζαν και τον Ολυμπιακό, όμως τελικά επέλεξε την πρόταση της Ντουμπάι. Η ομάδα των Εμιράτων, μάλιστα, φέρεται να κάλυψε και το buy-out του παίκτη προς την Μπαρτσελόνα, το οποίο ανέρχεται στις 900.000 ευρώ.

Ο Σενγκέλια επιθυμούσε να αποχωρήσει από τους «μπλαουγκράνα» αναζητώντας έναν σύλλογο με υψηλές φιλοδοξίες και ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση της EuroLeague. Η Ντουμπάι αποτέλεσε τελικά την επιλογή του, προσφέροντάς του ένα νέο κεφάλαιο στην πλούσια καριέρα του.