· Ηρακλής

Επίσημο: Ο Ελβίρ Κόλιτς στον Ηρακλή

Ακόμα μία προσθήκη για τον Ηρακλή.

Επίσημο: Ο Ελβίρ Κόλιτς στον Ηρακλή
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Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την ολοκλήρωση ακόμη μίας μεταγραφικής κίνησης, καθώς ο Ελβίρ Κόλιτς αποτελεί πλέον και επίσημα ποδοσφαιριστή του συλλόγου.

Ο έμπειρος Βόσνιος επιθετικός εντάσσεται στο ρόστερ του «Γηραιού», ενισχύοντας σημαντικά τη γραμμή κρούσης ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 31χρονος φορ προέρχεται από τη Ραπίντ Βουκουρεστίου, με τη φανέλα της οποίας πραγματοποίησε 26 συμμετοχές την περασμένη σεζόν, βρίσκοντας πέντε φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα και προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη ανακοινώνει την απόκτηση του Elvir Koljić.

Ο Elvir Koljić γεννήθηκε στις 8 Ιουλίου 1995 στο Βαγιαδολίδ της Ισπανίας, έχει βοσνιακή υπηκοότητα, αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός και ξεχωρίζει για τη δύναμη, το ύψος του (1,94 μ.) και την αποτελεσματικότητά του μέσα στην αντίπαλη περιοχή.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες της NK Ključ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Triglav Kranj, Krupa και Borac Banja Luka, πριν επιστρέψει στην Krupa, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις και καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς του πρωταθλήματος της Βοσνίας.

Οι επιδόσεις του τον οδήγησαν στην Πολωνία για λογαριασμό της Lech Poznań και ακολούθως στη Ρουμανία, όπου φόρεσε τη φανέλα της Universitatea Craiova. Εκεί πραγματοποίησε την πιο παραγωγική περίοδο της καριέρας του, καταγράφοντας περισσότερες από 170 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στις επιτυχίες της ομάδας με γκολ και ασίστ, ενώ αγωνίστηκε και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Rapid București.

Σε διεθνές επίπεδο, έχει φορέσει τέσσερις φορές τη φανέλα της Εθνικής Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, εκπροσωπώντας τη χώρα του σε επίπεδο Ανδρών.

Elvir, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ηρακλή!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα!»

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