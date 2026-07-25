ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ · ΟΦΗ Live Streaming: Γκόου Αχέντ Ιγκλς - ΟΦΗ ONSPORTS TEAM 25 Ιουλίου 2026, 16:58 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Δείτε το πρώτο φιλικό των Κυπελλούχων Ελλάδας. Παιχνίδι από παντού στη Novibet με το νέο Mobile App ΟΦΗ COMMENTS LATEST NEWS 21:57 ΜΠΑΣΚΕΤ «Στο κόλπο για τον Μίροτιτς η Μάλαγα» 21:51 SUPER LEAGUE Στον Ατρόμητο με τη μορφή δανεισμού ο Κρίστοφερ Νούνιες 21:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Έβερτον: Παρελθόν ο Ιντρίσα Γκάνα Γκέι 21:16 ΣΠΟΡ Με άνεση την πρωτιά στα 400μ. ο Φρανκς - Μοιράστηκαν την πρώτη θέση Σπανουδάκη και Εμμανουηλίδου 21:15 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου: Πρώτος στον Βόλο ο Καραλής - Για 15η φορά «χρυσή» η Ανανγνωστοπούλου 20:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Θρίαμβος του ΠΑΟΚ κόντρα στη Νέφτσι και πρόκριση στον επόμενο γύρο του Women’s Champions League 20:51 NBA Αυτοπροτάθηκε στους Σίξερς ο Χολμς μετά την μεταγραφή του ΛεΜπρόν 20:34 ΜΠΑΣΚΕΤ «Έφυγε» από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος της FIBA, Οράσιο Μουρατόρε 20:26 AUTO MOTO Grand Prix Ουγγαρίας: Τιμωρήθηκε με ποινή τριών θέσεων ο Χάμιλτον - Ο λόγος 20:18 NBA ΛεΜπρόν Τζέιμς: It's always sunny in Philadelphia 20:04 GREEK BASKET LEAGUE Στον Ηρακλή ο Νόα Χόρχλερ 19:59 SUPER LEAGUE Οριστικό: Συμφώνησε με τον ΟΦΗ ο Αϊτόρ - Στην Κρήτη για ιατρικά και μετά θα πάει Ολλανδία ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ