«Ο Παναθηναϊκός... τσεκάρει τον Άνες Τσαρντάκλια»

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να εξετάζει περιπτώσεις νεαρών ποδοσφαιριστών από τη σκανδιναβική αγορά και, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σουηδία, έχει βάλει στο μεταγραφικό του στόχαστρο τον Άνες Τσαρντάκλια της Γκάις.

Όπως αποκαλύπτει η σουηδική εφημερίδα «Göteborgs-Posten», οι «πράσινοι» παρακολουθούν στενά την περίπτωση του 21χρονου κεντρικού αμυντικού, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να επιβεβαιώνει πως έχει ενημερωθεί για το ενδιαφέρον του ελληνικού συλλόγου.

«Ο υπεύθυνος μεταγραφών της ομάδας μού ανέφερε ότι υπήρξε συζήτηση για τον Παναθηναϊκό, ενώ και ο ατζέντης μου με ενημέρωσε σχετικά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο νεαρός στόπερ, αποκαλύπτοντας ότι γνωρίζει τις εξελίξεις γύρω από το όνομά του.

Παράλληλα, ο Τσαρντάκλια ξεκαθάρισε πως το ενδιαφέρον που υπάρχει για εκείνον δεν περιορίζεται μόνο στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως αρκετοί σύλλογοι από διαφορετικές χώρες έχουν δείξει ενδιαφέρον. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις του με την Γκάις.

Ο 21χρονος αμυντικός αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της ομάδας του Γκέτεμποργκ και προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα το 2022. Έκτοτε έχει καθιερωθεί στο βασικό σχήμα, καταγράφοντας 65 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει πετύχει και δύο γκολ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αγωνιστική του εξέλιξη.