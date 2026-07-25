Βλάχος: «Θέλουμε το χρυσό αύριο, θα παλέψουμε για αυτό»

Η Ελλάδα συνεχίζει να γράφει ιστορία στο World Cup πόλο, καθώς επικράτησε της Ιταλίας με 10-9 στον ημιτελικό της διοργάνωσης που διεξάγεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και εξασφάλισε την παρουσία της στον μεγάλο τελικό.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Θοδωρής Βλάχος δήλωσε τα εξής:

«Πολύ σκληρό παιχνίδι. Μέχρι το τέλος δύο μεγάλες ομάδες. Είναι πολύ όμορφο συναίσθημα να παίζεις στον τελικό και θα παλέψουμε για αύριο. Θέλω να ευχαριστήσω τους Έλληνες φιλάθλους. Και αύριο θα είμαστε εδώ, θέλουμε να τους κάνουμε περήφανους. Μας κάνουν να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Είμαστε πολύ μακριά, αλλά νιώθουμε σαν να είμαστε στο σπίτι μας.

Θέλουμε το χρυσό αύριο. Θα παλέψουμε για αυτό. Θα δώσουμε την καρδιά μας στο νερό και για εμάς και για τους φιλάθλους μας. Η Ουγγαρία είναι σπουδαίος αντίπαλος. Κανείς δεν ξέρει το αποτέλεσμα, αλλά θα προσπαθήσουμε για τα καλύτερα μας».