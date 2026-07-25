ΟΦΗ: «Φουλάρει» για Αϊτόρ- Στην τελική ευθεία οι συζητήσεις

Ο ΟΦΗ βρίσκεται μια «ανάσα» από μία σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς οι επαφές με τον Αϊτόρ έχουν μπει στην τελική ευθεία.

Οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις, με στόχο να ολοκληρώσουν τη συμφωνία που θα φέρει τον Ισπανό εξτρέμ στο Ηράκλειο.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ανήκει στη Βιτόρια της πρώτης κατηγορίας της Βραζιλίας, φαίνεται έτοιμος να επιστρέψει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με τον ΟΦΗ να έχει προβάδισμα για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι συζητήσεις αφορούν συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, ενώ οι επαφές βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο.

Στον κρητικό σύλλογο υπάρχει αισιοδοξία ότι η υπόθεση θα ολοκληρωθεί σύντομα, ώστε ο έμπειρος μεσοεπιθετικός να ταξιδέψει στην Ολλανδία και να ενταχθεί άμεσα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας.