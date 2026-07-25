ΑΕΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση των Έιβιντ Βάρπε και Γιαν Κόβατσετς

Η ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ γνωστοποίησε την απόκτηση του Έιβιντ Βάρπε. Ο Νορβηγός τερματοφύλακας έρχεται να ενισχύσει την «Ένωση» κάτω από τα δοκάρια, προσθέτοντας ποιότητα και εμπειρία στο ρόστερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση για τον Βάρπε:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Έιβιντ Βάρπε. Ο 25χρονος (25/04/2001) Νορβηγός τερματοφύλακας, ύψους 1.97μ., υπέγραψε το συμβόλαιό του και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Ο Έιβιντ Βάρπε έχει αγωνιστεί στην Runar Sandefjord, με την φανέλα της οποίας συμμετείχε σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του πλανήτη, αυτό της Νορβηγίας. Μάλιστα, τη σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε και στο EHF European Cup. Ακολούθησε η μεταγραφή του στην Charlottenlund ενώ την περσινή σεζόν ήρθε στην Ελλάδα και εντυπωσίασε με τη φανέλα των Βριλησσίων.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Έιβιντ Βάρπε δήλωσε στο aek.gr:

«Ανυπομονώ πραγματικά για τη νέα σεζόν και είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα στην ΑΕΚ. Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα μου και είμαι υπερήφανος που θα εκπροσωπώ έναν σύλλογο του οποίου οι φιλοδοξίες συμβαδίζουν με τις δικές μου. Στόχος μου είναι να συνεχίσω να βελτιώνομαι ως τερματοφύλακας, κάνοντας παράλληλα ό,τι μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα να διεκδικήσει τίτλους, τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη»

Έιβιντ, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».

Παράλληλα η ΑΕΚ έκανε δικό της και τον 24χρονο Κροάτη ίντερ, Γιαν Κόβατσετς.

Η ανακοίνωση για τον Κόβατσετς:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιαν Κόβατσετς. Ο 24χρονος (17/04/2002) Κροάτης αριστερός ίντερ, ύψους 1.96μ., υπέγραψε το συμβόλαιό του και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου.

Ο Γιαν Κόβατσετς ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την RK Dobova (2019-2021), ενώ στη συνέχεια πήρε μεταγραφή για την RK Mariobor Branik. Ύστερα από δύο χρόνια (2021-2023), ακολούθησε η RD LL Grosist Slovan (2023-24), ενώ στο μέσο της σεζόν πήρε μεταγραφή για την Rooms JAGS Vöslauer και το αυστριακό Πρωτάθλημα. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατέκτησε με την Rooms JAGS Vöslauer το Πρωτάθλημα Αυστρίας, ενώ αγωνίστηκε και στο EHF European Cup. Σε 2,5 χρόνια αγωνίστηκε σε 60 παιχνίδια στο Πρωτάθλημα Αυστρίας, σκοράροντας περισσότερα από 270 τέρματα.

Υπήρξε διεθνής με τις μικρές Εθνικές Ομάδες της Κροατίας.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Γιαν Κόβατσετς δήλωσε στο aek.gr:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και υπερήφανος που έρχομαι στην ΑΕΚ. Είναι ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα μου και ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν με τη νέα μου ομάδα. Ο στόχος μου είναι να συνεχίσω να αναπτύσσομαι ως παίκτης, να βοηθήσω την ομάδα να κατακτήσει τρόπαια και να τα δώσω όλα για τον Σύλλογο και τους φιλάθλους».

Γιαν, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».