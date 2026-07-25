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Άλκμααρ - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα των «ερυθρολεύκων»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Άλκμααρ σε φιλικό προετοιμασίας και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την ενδεκάδα των Πειραιωτών.

Άλκμααρ - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα των «ερυθρολεύκων»
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Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, δίνοντας το τελευταίο του φιλικό πριν από την πρώτη επίσημη υποχρέωση της σεζόν απέναντι στην Άλκμααρ. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε ανακοίνωσε την αρχική ενδεκάδα για την πρόβα τζενεράλε των «ερυθρόλευκων».

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Στουρνάρας, Ονιεμαέτσι, Κάρμο, Σμαίλοβιτς, Σάλιακας, Έσε, Μουζακίτης, Σίλβα, Ρόκα, Ελ Κααμπί.

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