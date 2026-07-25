Άλκμααρ - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα των «ερυθρολεύκων»

Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, δίνοντας το τελευταίο του φιλικό πριν από την πρώτη επίσημη υποχρέωση της σεζόν απέναντι στην Άλκμααρ. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε ανακοίνωσε την αρχική ενδεκάδα για την πρόβα τζενεράλε των «ερυθρόλευκων».

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Στουρνάρας, Ονιεμαέτσι, Κάρμο, Σμαίλοβιτς, Σάλιακας, Έσε, Μουζακίτης, Σίλβα, Ρόκα, Ελ Κααμπί.