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Τζωρτζάτος: «Ο αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες, τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε στο αυριανό παιχνίδι»

Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Τζωρτζάτου μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Ιταλίας και την πρόκριση στον τελικό του World Cup.

Τζωρτζάτος: «Ο αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες, τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε στο αυριανό παιχνίδι»
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Η Εθνική πόλο ανδρών επικράτησε 10-9 της Ιταλίας στον ημιτελικό του World Cup στο Σίδνεϊ και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Όσα είπε ο τερματοφύλακας της «γαλανόλευκης», Παναγιώτης Τζωρτζάτος:

«Πολλά έγιναν εξαιτίας των συμπαικτών μου, έπαιξαν καταπληκτική άμυνα. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, όπως όλα τα σημαντικά παιχνίδια. Έτσι είναι η ζωή μας, τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε στο αυριανό παιχνίδι. Οι Έλληνες φίλαθλοι είναι παντού μας βοήθησαν πολύ, θα τους δώσουμε κάτι περισσότερο αύριο».

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