Τζωρτζάτος: «Ο αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες, τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε στο αυριανό παιχνίδι»

Η Εθνική πόλο ανδρών επικράτησε 10-9 της Ιταλίας στον ημιτελικό του World Cup στο Σίδνεϊ και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Όσα είπε ο τερματοφύλακας της «γαλανόλευκης», Παναγιώτης Τζωρτζάτος:

«Πολλά έγιναν εξαιτίας των συμπαικτών μου, έπαιξαν καταπληκτική άμυνα. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, όπως όλα τα σημαντικά παιχνίδια. Έτσι είναι η ζωή μας, τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε στο αυριανό παιχνίδι. Οι Έλληνες φίλαθλοι είναι παντού μας βοήθησαν πολύ, θα τους δώσουμε κάτι περισσότερο αύριο».