Η Άρσεναλ πάει για τη... βόμβα με Βινίσιους!

Η Άρσεναλ φαίνεται πως δεν σκοπεύει να περιοριστεί στις επιτυχίες της τελευταίας περιόδου και εξετάζει μια μεταγραφική κίνηση που θα προκαλούσε παγκόσμιο «σεισμό».

Οι «κανονιέρηδες» φέρονται να έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Βινίσιους Ζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Ντέιβιντ Όρνσταϊν.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, η ομάδα του Λονδίνου έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ, θεωρώντας πως πρόκειται για μια μεταγραφή που μπορεί να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το επίπεδό της.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, στο εσωτερικό της Άρσεναλ υπάρχει κοινή πεποίθηση πως η απόκτηση του Βινίσιους αποτελεί έναν μεγάλο στόχο που αξίζει να κυνηγηθεί.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ενώ δεδομένη θεωρείται η υψηλή απαίτηση της Ρεάλ Μαδρίτης για την παραχώρηση ενός από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της. Οι «μερένγκες» δεν αναμένεται να συζητήσουν εύκολα την πώλησή του και οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε ένα τεράστιο οικονομικό αντάλλαγμα.