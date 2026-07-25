ΟΦΗ: Παρουσιάστηκε η εντυπωσιακή τέταρτη εμφάνιση (pic)

Ο ΟΦΗ παρουσίασε την εντυπωσιακή τέταρτη εμφάνισή του για τη σεζόν 2026/2027, όπου θα βρει τους Κρητικούς να αγωνίζονται στην Ευρώπη.

Οι Ομιλήτες θα έχουν μία εντελώς μαύρη φανέλα και όπως αναφέρετα μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση είναι φτιαγμένη για τις μάχες που έρχονται.

Η ανακοίνωση

«Ο Γρύπας δεν επιλέγει τη μάχη. Είναι η ίδια η μάχη.

Ο ΟΦΗ παρουσιάζει την 4η φανέλα του για τη σεζόν 2026-27, μία φανέλα φτιαγμένη για τις μάχες που έρχονται.

Σχεδιασμένη και κατασκευασμένη με την υπογραφή της PUMA, η νέα φανέλα συνδυάζει το ελαφρύ, ανακυκλωμένο ύφασμα dryCELL με διχτυωτά πάνελ στους ώμους, εξασφαλίζοντας άνεση, αερισμό και υψηλή απόδοση σε κάθε στιγμή του αγώνα.

Κάθε φανέλα του ΟΦΗ φέρει το ανανεωμένο τρισδιάστατο υδατογράφημα αυθεντικότητας, όπου ο Θυρεός και ο Γρύπας του ΟΦΗ πλαισιώνονται από δύο αστέρια — έναν φόρο τιμής στα δύο Κύπελλα Ελλάδος της ιστορίας μας, του 1987 και του 2026.

Κάθε λεπτομέρεια της φανέλας αφηγείται μια ιστορία πάθους, ταυτότητας και αδιάκοπου αγώνα — αξίες που χαρακτηρίζουν τον ΟΦΗ σε κάθε εποχή.

Πού θα τη βρείτε

Η 4η φανέλα θα είναι σύντομα διαθέσιμη:

• Στη μπουτίκ “OFI Crete FC x Cosmossport” στο “Γεντί Κουλέ”

• Στο Cosmossport 1821, στο Ηράκλειο

• Στο online store του ΟΦΗ».