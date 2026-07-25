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Παρτίζαν: Ξανά στα «ασπρόμαυρα» ο Τανάσκοβιτς

Ο Νίκολα Τανάσκοβιτς επέστρεψε στην Παρτίζαν.

Παρτίζαν: Ξανά στα «ασπρόμαυρα» ο Τανάσκοβιτς
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Η Παρτίζαν επισημοποίησε την επιστροφή του Νίκολα Τανάσκοβιτς, με τον 29χρονο φόργουορντ να επιστρέφει στην ομάδα όπου έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα.

Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε πολυετή συμφωνία, με τον Σέρβο άσο να φορά ξανά τη φανέλα της ομάδας του Βελιγραδίου. Ο Τανάσκοβιτς προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν με την Μπουντούτσνοστ, όπου αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας. Σε 30 αγώνες κατέγραψε κατά μέσο όρο 10,4 πόντους και 4,5 ριμπάουντ.

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν:

«Ως παιδί των ακαδημιών, εντάχθηκε στην ασπρόμαυρη οικογένεια το 2011, ενώ ως μέλος της ομάδας νέων υπέγραψε τον πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Παρτίζαν τον Δεκέμβριο του 2015.

Σήμερα, ως διεθνής με την εθνική ομάδα της Σερβίας και μέχρι πρόσφατα αρχηγός της Μπουντούτσνοστ από την Ποντγκόριτσα, ο Νίκολα Τανάσκοβιτς επιστρέφει στο σπίτι του! Ο πάουερ φόργουορντ, γεννημένος στις 21 Οκτωβρίου 1997, υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με την Παρτίζαν!».

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