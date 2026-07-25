Στην Ατλέτικο Μαδρίτης ο Κανγκ-Ιν Λι

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Κανγκ-Ιν Λι από την Παρί Σεν Ζερμέν, ολοκληρώνοντας μία σημαντική προσθήκη για τη μεσοεπιθετική της γραμμή. Ο 25χρονος διεθνής Νοτιοκορεάτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους «ροχιμπλάνκος» έως τις 30 Ιουνίου 2031.

Ο Κανγκ-Ιν Λι ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στις ακαδημίες της Βαλένθια σε ηλικία δέκα ετών, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα τον Οκτώβριο του 2018. Με τη φανέλα των «νυχτερίδων» κατέγραψε συνολικά 62 συμμετοχές, πριν μετακομίσει στη Μαγιόρκα το καλοκαίρι του 2021.

Στη Μαγιόρκα αγωνίστηκε σε 73 αναμετρήσεις μέσα σε δύο σεζόν, με τις εμφανίσεις του να του εξασφαλίζουν μεταγραφή στην Παρί Σεν Ζερμέν το 2023. Στο διάστημα της παρουσίας του στους Παριζιάνους πραγματοποίησε 124 συμμετοχές, σημείωσε 16 γκολ και μοίρασε 16 ασίστ, συμβάλλοντας στην κατάκτηση δύο UEFA Champions League, τριών πρωταθλημάτων Γαλλίας, δύο Κυπέλλων, δύο Σούπερ Καπ Γαλλίας, ενός UEFA Super Cup και ενός Διηπειρωτικού Κυπέλλου.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Κανγκ-Ιν Λι αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής Νότιας Κορέας. Το 2019 αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20, οδηγώντας τη χώρα του μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, ενώ το 2023 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ασιατικούς Αγώνες. Μέχρι σήμερα έχει συμπληρώσει 50 συμμετοχές με την εθνική ανδρών.