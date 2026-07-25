Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε τον Νόβιτσα Εράκοβιτς

Ο Παναιτωλικός επισημοποίησε την απόκτηση του Νόβιτσα Εράκοβιτς, με τον έμπειρο μέσο να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας δύο ετών με την ομάδα του Αγρινίου.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είχε ολοκληρωθεί τις προηγούμενες ημέρες, με τον Παναιτωλικό να προσθέτει στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις και εμπειρία από το κυπριακό πρωτάθλημα.

Ο Εράκοβιτς προέρχεται από την Ομόνοια, με την οποία αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν, συμβάλλοντας στην επιτυχημένη πορεία της ομάδας και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού:

«Ο Νόβιτσα Εράκοβιτς (Novica Erakovic) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναιτωλικό έως τον Ιούνιο του 2028. Γεννήθηκε στο Μαυροβούνιο στις 12.11.1999. Στη χώρα του αγωνίστηκε στη Sutjeska Niksic (κατακτώντας πρωτάθλημα και κύπελλο) και με δανεισμό στη FK Lovcen. Από το καλοκαίρι του 2023 αγωνίζονταν στην Ομόνοια με την οποία κατέκτησε την προηγούμενη σεζόν το πρωτάθλημα Κύπρου και αποχώρησε στις αρχές του μήνα. Είναι διεθνής με την Εθνική ανδρών του Μαυροβουνίου.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!».