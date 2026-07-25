«Ο Τζολάκης περνάει ιατρικά στην Αθήνα και ενσωματώνεται στην προετοιμασία της Χαλ»

Η μετακίνηση του Κωνσταντή Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χαλ βρίσκεται πλέον στην τελική της φάση, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να ετοιμάζεται να ολοκληρώσει και τυπικά τη νέα σελίδα της καριέρας του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, ο 23χρονος γκολκίπερ θα υποβληθεί το Σάββατο (25/07) στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, πριν βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιό του με την αγγλική ομάδα.

Με την ολοκλήρωση των τελευταίων διαδικασιών, ο Τζολάκης θα ταξιδέψει άμεσα στη Σλοβενία, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της η Χαλ, προκειμένου να ενσωματωθεί στο νέο του περιβάλλον και να τεθεί στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο στις ιατρικές εξετάσεις, η μεταγραφή του διεθνούς Έλληνα τερματοφύλακα θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σηματοδοτώντας το τέλος της παρουσίας του στον Ολυμπιακό και την έναρξη της καριέρας του στο αγγλικό ποδόσφαιρο.