Ιταλία – Ελλάδα 9-10: «Γαλανόλευκη» για χρυσό! – Στον τελικό του World Cup με ήρωα τον Τζωρτζάτο!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα εξασφάλισε το μετάλλιο και στην πέμπτη παρουσία του σε τελικό θα διεκδικεί τον πρώτο διεθνή τίτλο της ιστορίας του κόντρα στην Ουγγαρία. Ο αγώνας που θα κρίνει το χρυσό θα διεξαχθεί στις 11 το πρωί της Κυριακής (26/07) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, καθώς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 αποκρούσεις. Μάλιστα, έκανε στο φινάλε και την απόκρουση του αγώνα, αποτρέποντας την ισοφάριση στην εκπνοή, σε μια φάση που η Ιταλία έπαιζε με δύο παίκτες παραπάνω!

Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε και από την αποβολή χωρίς αντικατάσταση του Ντελ Μπάσο για βιαιοπραγία εις βάρος του Παπαναστασίου, γεγονός που ανάγκασε την Ιταλία να αγωνιστεί για τέσσερα λεπτά με αριθμητικό μειονέκτημα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ελλάδα δυσκολεύτηκε απέναντι στη σκληρή άμυνα των Ιταλών στο πρώτο οκτάλεπτο και κατάφερε να σκοράρει μόλις μία φορά, με τους αντιπάλους να προηγούνται 2-1. Ωστόσο, ο Τζωρτζάτος κράτησε την ομάδα μέσα στο παιχνίδι, πραγματοποιώντας δέκα αποκρούσεις στα δώδεκα σουτ που κατευθύνθηκαν προς την εστία του.

Στη δεύτερη περίοδο η «γαλανόλευκη» ανέτρεψε το σκορ χάρη στα γκολ των Χαλυβόπουλου και Καλογερόπουλου, ενώ μετά την αποβολή του Ντελ Μπάσο εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα για να αποκτήσει προβάδισμα δύο τερμάτων. Παρά τις χαμένες ευκαιρίες και τα λάθη που επέτρεψαν στην Ιταλία να μειώσει, η Ελλάδα έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 5-4.

Η εικόνα της ομάδας βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο στο τρίτο οκτάλεπτο. Με δύο διαδοχικά γκολ του Γκιουβέτση στον παίκτη παραπάνω, η διαφορά έφτασε στα τρία τέρματα, ενώ η άμυνα λειτούργησε πιο αποτελεσματικά. Οι Ιταλοί αντέδρασαν στα τελευταία λεπτά της περιόδου, μειώνοντας σε 7-6, όμως ο Τζωρτζάτος συνέχισε το προσωπικό του ρεσιτάλ με καθοριστικές επεμβάσεις.

Το τελευταίο οκτάλεπτο εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Η Ελλάδα βρήκε λύσεις με τον Γκιουβέτση και τον Σκουμπάκη, όμως η Ιταλία επέστρεψε ξανά στο παιχνίδι, μειώνοντας σε 9-8 λίγο περισσότερο από ένα λεπτό πριν από το τέλος. Ο Αργυρόπουλος αξιοποίησε πέναλτι που κέρδισε ο Κάκαρης για το 10-8, οι «σετεμπέλο» απάντησαν άμεσα για το 10-9, όμως στα τελευταία δευτερόλεπτα η ελληνική άμυνα άντεξε στην πίεση και με πρωταγωνιστή τον Τζωρτζάτο σφράγισε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Αντίπαλος της Εθνικής στον τελικό θα είναι η Ουγγαρία, η οποία επικράτησε της οικοδέσποινας Αυστραλίας με 13-12, σε έναν ημιτελικό που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Η ελληνική ομάδα θα έχει πλέον την ευκαιρία να διεκδικήσει τον πρώτο διεθνή τίτλο στην ιστορία της διοργάνωσης.

Διαιτητές: Τσβαρτ (Ολλανδία), Μάρκεθ (Ισπανία)

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 2-4, 2-2, 3-3

ΙΤΑΛΙΑ (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Γκουεράτο 1, Κανέλα 1, Φερέρο 1, Ντόλτσε 1, Τζιανάτσα, Ιόκι Γκράτα 1, Ντελ Μπάσο, Κοντέμι 1, Καρνεζέκι 3, Νικόζια, Αλεζιάνι, Μπαλτζαρίνι ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 2, Γκιουβέτσης 3, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου, Πούρος, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαϊδης, Γαρδίκας, Ανδρεάδης, Σπάχιτς