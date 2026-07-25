Παναθηναϊκός: «Φάρος ελπίδας σε χώρα που χαρίζονται γήπεδα, χρέη, τίτλοι»

Οι «πράσινοι» κάνουν λόγο για «μυθεύματα», απορρίπτοντας τα σχετικά σενάρια και υπογραμμίζοντας ότι ο σύλλογος αποτελεί «φάρο ελπίδας» σε μια χώρα όπου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, «χαρίζονται γήπεδα, χρέη και τίτλοι».

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός διευκρινίζει ότι το τάραφλεξ θα χρησιμοποιηθεί από την ομάδα μόνο για έναν χρόνο. Στη συνέχεια θα παραμείνει στο κλειστό του Μετς, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες περίπου 20 αθλητικών σωματείων διαφορετικών αθλημάτων που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟ

«Η διοίκηση του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου τοποθετείται σχετικά με τα δημοσιεύματα-μυθεύματα που προσπαθούν να κάνουν τη νύχτα-μέρα.

Για μια ακόμα φορά γίναμε μάρτυρες μιας συνθήκης που αποκλειστικό στόχο είχε να βλάψει τον μεγαλύτερο Σύλλογο της χώρας.

Σε μια απέλπιδα προσπάθειά τους μια μερίδα media που ενώνονται με…αντι-Παναθηναϊκούς δεσμούς μεταξύ τους ,αφηγήθηκαν παραμύθια που θα ζήλευε και ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν να δημιουργήσουν στρεβλές εντυπώσεις.

Αναφορικά λοιπόν με τα 100.000 ευρώ, για τα οποία ξαφνικά άρχισαν να κόπτονται ιστοσελίδες και εφημερίδες που έχουν κοινό σημείο αναφοράς να πλήξουν τον Σύλλογο, τα πράγματα είναι απλά ξεκάθαρα και διάφανα.

Το ποσό αυτό δόθηκε από τη ΓΓΑ για εξοπλισμό στο Δημοτικό Γήπεδο του Μετς και εκεί θα μείνει καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των σωματείων που χρησιμοποιούν το κλειστό. Ούτως ή άλλως ο εξοπλισμός αυτός ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ στο Μετς και μετά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού, κάτι που έχει συζητηθεί και με την Ομοσπονδία βόλεϊ για να χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές ομάδες.

Όπως ακριβώς έγινε και με τον κλιματισμό του γηπέδου που χρηματοδότησε πέρυσι η Περιφέρεια (της τάξης των 30.000 ευρώ) , ο οποίος επίσης καλύπτει τις ανάγκες των σωματείων και των φιλάθλων.

Όλη αυτή η τακτική «ρίξε λάσπη και στο τέλος κάτι θα μείνει» δεν μας πτοεί, αντιθέτως μας ατσαλώνει, εμάς και τον κόσμο μας.

Ο Παναθηναϊκός αποτελεί έναν «φάρο» ελπίδας σε μια αθλητική κοινωνία που έχουν χαριστεί γήπεδα, κολυμβητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, χορηγίες, τροπολογίες, χρέη, τίτλοι και ,ότι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους…»