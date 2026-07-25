Έλληνες εξωτερικού: Στη Φαμαλικάο ο Γιώργος Κούτσιας

Ο 22χρονος Έλληνας επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, ήτοι μέχρι το 2031, μετά τη συμφωνία που επετεύχθη με τη Λουγκάνο.

Οι οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έγιναν γνωστές, ωστόσο ο Κούτσιας αποχώρησε από τον ελβετικό σύλλογο, με τον οποίο είχε συμβόλαιο έως το 2028, για να συνεχίσει την καριέρα του στην Πορτογαλία.

Ο διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Βόλο, στο MLS με τη φανέλα των Σικάγο Φάιερ κι ακολούθως στη Λουγκάνο.

Ο Έλληνας φορ αποκτήθηκε προκειμένου να καλύψει το κενό του Σιμόν Ελισόρ, ο οποίος παραχωρήθηκε στη ρουμανική Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που υπέγραψα στη Φαμαλικάο. Ήταν η ιδανική επιλογή για την καριέρα μου, καθώς πρόκειται για έναν κορυφαίο σύλλογο σε ένα από τα σημαντικότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης», δήλωσε ο Κούτσιας στο επίσημο κανάλι της ομάδας.

Ο Έλληνας επιθετικός έδειξε πως γνωρίζει τη νέα του ομάδα, επισημαίνοντας: «Η Φαμαλικάο τερμάτισε στην πέμπτη θέση την περασμένη σεζόν και ξεχώρισε για την ποιότητα του παιχνιδιού της».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι παρακολούθησε ορισμένα από τα τελευταία παιχνίδια της ομάδας την αγωνιστική περίοδο 2025/26 κι εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις συνθήκες που προσφέρει ο σύλλογος στους ποδοσφαιριστές.

«Είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα για την ομάδα, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Το πορτογαλικό πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό και διαθέτει πολλούς νεαρούς παίκτες με μεγάλο ταλέντο», τόνισε ο Κούτσιας.