· ΑΕΚ

ΑΕΚ: Ροτέισον στην προπόνηση από τον Νίκολιτς, πριν την Τσβόλε

Εκτός πρωινού προγράμματος έμειναν, για λόγους αποφόρτισης, οι παίκτες που θα βρίσκονται στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, ενόψει του φιλικού της Κυριακής (25/07) με αντίπαλο την Τσβόλε.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Ροτέισον στην προπόνηση από τον Νίκολιτς, πριν την Τσβόλε
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ρυθμούς διαχείρισης κινήθηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ επί ολλανδικού εδάφους. Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να αποφορτίσει τους ποδοσφαιριστές που υπολογίζονται για το αρχικό σχήμα της αυριανής φιλικής αναμέτρησης με την Τσβόλε, προσαρμόζοντας ανάλογα το πρόγραμμα στο Άπελντοορν.

Οι παίκτες που αναμένεται να ξεκινήσουν δεν πάτησαν χορτάρι το πρωί του Σαββάτου (25/07). Η απόφαση του τεχνικού επιτελείου προέβλεπε την παρουσία τους μόνο στην απογευματινή προπόνηση, προκειμένου να διατηρηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την αγωνιστική δοκιμή της Κυριακής. Το πρωί, λοιπόν, δεν συμμετείχαν οι Μπρινιόλι, Ρότα, Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Μαρίν, Κάιρινεν, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Γιόβιτς και Βάργκα.

Η συγκεκριμένη τακτική στη διανομή της επιβάρυνσης εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο της τεχνικής ηγεσίας, καθώς η προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» στην Ολλανδία μπαίνει στην τελική της ευθεία. Μάλιστα, στο φιλικό με την Τσβόλε, ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα, ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:49 ΣΠΟΡ

World Cup: Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου τελικού της Ελλάδας

14:47 ΣΠΟΡ

Ιταλία – Ελλάδα 9-10: «Γαλανόλευκη» για χρυσό! – Στον τελικό του World Cup με ήρωα τον Τζωρτζάτο!

14:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην Ατλέτικο Μαδρίτης ο Κανγκ-Ιν Λι

14:35 SUPER LEAGUE

«Ο Τζολάκης περνάει ιατρικά στην Αθήνα και ενσωματώνεται στην προετοιμασία της Χαλ»

14:15 ΣΠΟΡ

Ιταλία – Ελλάδα: Τρομερός Τζωρτζάτος κράτησε «ζωντανή» την Εθνική!

14:10 SUPER LEAGUE

Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε τον Νόβιτσα Εράκοβιτς

14:07 EUROLEAGUE

EuroLeague: Οι κορυφαίες στιγμές του Κέντρικ Ναν σε ένα εντυπωσιακό βίντεο

13:52 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: «Φάρος ελπίδας σε χώρα που χαρίζονται γήπεδα, χρέη, τίτλοι»

13:42 GREEK BASKET LEAGUE

Τολιόπουλος: «Πλέον στον Άρη νιώθω σαν το σπίτι μου»

13:35 EUROLEAGUE

Επέστρεψε στη Βαλένθια ο Λούκας Μαρί

13:08 ΣΠΟΡ

Κωπηλασία: Δύο χρυσά μετάλλια για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23

12:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έλληνες εξωτερικού: Στη Φαμαλικάο ο Γιώργος Κούτσιας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας