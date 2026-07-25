ΑΕΚ: Ροτέισον στην προπόνηση από τον Νίκολιτς, πριν την Τσβόλε

Σε ρυθμούς διαχείρισης κινήθηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ επί ολλανδικού εδάφους. Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να αποφορτίσει τους ποδοσφαιριστές που υπολογίζονται για το αρχικό σχήμα της αυριανής φιλικής αναμέτρησης με την Τσβόλε, προσαρμόζοντας ανάλογα το πρόγραμμα στο Άπελντοορν.

Οι παίκτες που αναμένεται να ξεκινήσουν δεν πάτησαν χορτάρι το πρωί του Σαββάτου (25/07). Η απόφαση του τεχνικού επιτελείου προέβλεπε την παρουσία τους μόνο στην απογευματινή προπόνηση, προκειμένου να διατηρηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την αγωνιστική δοκιμή της Κυριακής. Το πρωί, λοιπόν, δεν συμμετείχαν οι Μπρινιόλι, Ρότα, Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Μαρίν, Κάιρινεν, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Γιόβιτς και Βάργκα.

Η συγκεκριμένη τακτική στη διανομή της επιβάρυνσης εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο της τεχνικής ηγεσίας, καθώς η προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» στην Ολλανδία μπαίνει στην τελική της ευθεία. Μάλιστα, στο φιλικό με την Τσβόλε, ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα, ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων.