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Παναθηναϊκός: Στην Αλ Σαμπάμπ ο Τιν Γεντβάι – Έρχονται οι ανακοινώσεις

Ο Τιν Γεντβάι αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, για να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Σαμπάμπ, η οποία πήρε την έγκριση για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Παναθηναϊκός: Στην Αλ Σαμπάμπ ο Τιν Γεντβάι – Έρχονται οι ανακοινώσεις
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Στην Αλ Σαμπάμπ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τιν Γεντβάι, με την επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας να αναμένεται το προσεχές διάστημα.

Ο Κροάτης αμυντικός αναμένεται σύντομα να αποτελέσει και τυπικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, καθώς η μετακίνησή του στη Σαουδική Αραβία έχει μπει στην τελική ευθεία.

Η Αλ Σαμπάμπ ενημέρωσε πως έλαβε το «πράσινο φως» από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας, η οποία εξετάζει και εγκρίνει τα οικονομικά δεδομένα των συλλόγων της λίγκας. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση της συμφωνίας και την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του ποδοσφαιριστή.

Ο Γεντβάι βρίσκεται ήδη στην Αυστρία, όπου πραγματοποιεί την προετοιμασία του ο νέος του σύλλογος και συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό, ο 28χρονος στόπερ κατέγραψε 62 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και ακόμη 11 στο Κύπελλο Ελλάδας, σημειώνοντας επτά γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ.

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