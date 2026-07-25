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Μάριο Χεζόνια: Το tweet του Ραζνάτοβιτς που συνδέει τον Κροάτη με τους Καβαλίερς

Το Basketball Sphere υποστηρίζει ότι ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς άφησε σαφείς υπαινιγμούς για την επιστροφή του Μάριο Χεζόνια στο NBA με τη φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Μάριο Χεζόνια: Το tweet του Ραζνάτοβιτς που συνδέει τον Κροάτη με τους Καβαλίερς
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Η επιστροφή του Μάριο Χεζόνια στο NBA μοιάζει να πλησιάζει, με νέο δημοσίευμα να υποστηρίζει πως ο επόμενος σταθμός της καριέρας του ενδέχεται να είναι οι Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο Κροάτης φόργουορντ έχει αποφασίσει να αφήσει πρόωρα τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά το συμβόλαιο που τον δεσμεύει με τη «βασίλισσα», προκειμένου να επιστρέψει στην κορυφαία λίγκα του κόσμου, στην οποία αγωνίστηκε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021, πριν συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Σύμφωνα με το Basketball Sphere, ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, άφησε να εννοηθεί μέσω ανάρτησής του στα social media ότι ο επόμενος προορισμός του Χεζόνια θα είναι το Κλίβελαντ.

«Η Δημοκρατία του Ντουμπρόβνικ και οι κάτοικοί της φημίζονταν από πάντα για το εμπορικό τους πνεύμα. Οι αιώνες πέρασαν, οι εποχές άλλαξαν και σήμερα αυτή η νοοτροπία μοιάζει να έχει εξελιχθεί σε κάτι πιο ιπποτικό, πιο κοντά στην κουλτούρα των ιπποτών και των καβαλάρηδων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σέρβος εκπρόσωπος.

Το δημοσίευμα ερμηνεύει την αναφορά στους «ιππότες» ως έμμεσο υπαινιγμό προς τους Καβαλίερς, συνδυάζοντάς την με την καταγωγή του Χεζόνια από το Ντουμπρόβνικ.

Παράλληλα, η ίδια πηγή σημειώνει ότι οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του ΛεΜπρόν Τζέιμς έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην υπόθεση. Οι Καβαλίερς φέρονται να είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Κροάτη, ωστόσο περίμεναν πρώτα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον «King».

Με τον ΛεΜπρόν να συνεχίζει τελικά την καριέρα του στους Σίξερς, το Κλίβελαντ φέρεται πλέον να διαθέτει την απαιτούμενη οικονομική ευελιξία, ώστε να κινηθεί για την απόκτηση του Μάριο Χεζόνια.

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