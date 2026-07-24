Μαρούσι: Ανακοίνωσε Ρόναλντ Μαρτς

Τη φανέλα του Αμαρουσίου θα φοράει από τη νέα σεζόν ο Ρόναλντ Μαρτς, με την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου να ανακοινώνει την απόκτηση του 32χρονου γκαρντ/φόργουορντ.

Ο Αμερικάνος άσος αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στο απαιτητικό τουρκικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μερσίν αλλά και στο BCL, έχοντας κατά μέσο όρο 10.1 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά αγώνα, σουτάροντας με 32.5% από το τρίποντο.

Η ανακοίνωση:

H ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την απόκτηση του Αμερικανού small forward Ronald March (33, 1.96) ,μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Είναι ένας παίκτης που διακρίνεται για την προσωπικότητά του, την ικανότητά του στο σκοράρισμα και την αθλητικότητά του, ενώ κατά συνθήκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως guard. Το νέο απόκτημα της ομάδας μας, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην τουρκική Μερσίν με απολογισμό 9,5 πόντους, 3,1 ριμπάουντ 1,3 ασίστ και 1,5 κλεψίματα ανά παιχνίδι στην τουρκική λίγκα και 12.6 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ στο BCL.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Ρόναλντ Μάρτς, που κατά σύμπτωση σήμερα έχει γενέθλια, γεννήθηκε στις 24 Ιουλίου του 1993 στο Φοίνιξ της Αριζόνα. Η κολεγιακή του καριέρα ξεκίνησε στους Houston Baptist Huskies (NCAA Division I), μεταγράφηκε στο Glendale Community College της Αριζόνα και αποφοίτησε αφού έπαιξε για δυο χρόνια (2014-2016) από το Philander Smith College.Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Ινδία παίζοντας για τους Delhi Capitals της United Basketball Alliance. Μετακόμισε στην Ευρώπη για να αγωνιστεί στην Grengewald Hostert του Λουξεμβούργου. Η σεζόν 2018-19, τον βρήκε στην Ελβετική Vevey Riviera Basket με την οποία αγωνίστηκε σε 33 παιχνίδια με μέσο όρο 21,64 πόντους ανά παιχνίδι. Επόμενος σταθμός του ήταν η γαλλική Aix Maurienne Savoie Basket (LNB Pro B) με την οποία έπαιξε 23 παιχνίδια με μέσο όρο 16,57 πόντους ανά παιχνίδι.Η απόδοσή του ήταν “διαβατήριο” για να πάρει μεταγραφή στην γαλλική Chorale Roanne Basket (LNB Pro A) στην οποία έμεινε για τρία χρόνια (2020-2023). Την τρίτη του σεζόν, σε 34 αγώνες, είχε απολογισμό 21.4 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ ανά παιχνίδι. Μάλιστα συμπεριλήφθηκε στην Elite ομάδα της λίγκας μαζί με τον Victor Wenbanyama και αναδείχθηκε δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα πίσω από τον Wenbanyama.Το 2023, εντάχθηκε στην ουκρανική SC Prometey, με την οποία αγωνίστηκε στο Eurocup (13.6 πόντοι, 3.7 ριμπάουντ, 2.3 ασιστ σε 19 αγώνες) ενώ την ίδια σεζόν αγωνίστηκε στο Π. Ρίκο για τους Gigantes de Carolina. Την περίοδο 2024-2025 βρέθηκε στην Κϊνα για τους Ningbo Rockets με τους οποίους κατέγραψε ρεκόρ καριέρας σκοράροντας 60 πόντους στην νίκη της ομάδας του επί της ShandongShandong με 112-102 (21 Ιανουαρίου 2025). Ολοκλήρωσε την σεζόν στους Hong Kong Bulls για να ακολουθήσει η περσινή σεζόν στην τουρκική Μερσίν.Ronald, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου.