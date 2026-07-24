Η κυριαρχία πρέπει να επιβληθεί παντού

Τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα φορά ο Κινγκς Κάνγκουα. Ο παίκτης που γράφτηκε για την ΑΕΚ – ως ο αντικαταστάτης του Πινέδα – αν και καιρό νωρίτερα είχαν αρχίσει να ασχολούνται μαζί του οι «πράσινοι». Τα στοιχεία που διαθέτει, η ένταση, η ταχύτητα, η ικανότητα στο σκοράρισμα, δεν υπάρχουν στα υπόλοιπα κεντρικά χαφ των «πράσινων».

Σε κάθε περίπτωση, ο Αφρικανός θα κριθεί στο χορτάρι, όπως και κάθε μεταγραφή. Σημαντικό επίσης, το γεγονός πως δεν τελειώνει εδώ η διαδικασία ενίσχυσης. Τόσο για τον άξονα των χαφ, όσο και συνολικά στη μεταγραφική περίοδο. Οι «πράσινοι» ίσως και να κάνουν μέχρι και 3 προσθήκες ακόμη. Άρα… έχουμε δρόμο. Κι όχι για λύσεις, αλλά για παίκτες διαφοράς.

Το ζητούμενο πάντα είναι ένα: Η κορυφή. Να επιστρέψει εκεί ο Παναθηναϊκός. Λείπει πολλά χρόνια. Αυτό δυσκολεύει την προσπάθειά του, κάθε χρόνο και περισσότερο. Η αρχή σε αυτή τη μεγάλη διαδρομή, είναι η επιβολή κυριαρχίας σε κάθε τομέα. Καθώς έτσι συγκεντρώνονται όλα μαζί και καταλήγουν σε κυριαρχία στο γήπεδο.

Οι μεταγραφές λοιπόν, είναι τέτοιος τομέας. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με «μάχες» απέναντι στους αντιπάλους με τους οποίους υπάρχουν κοινοί στόχοι. Το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Εκεί, δεν είναι ασήμαντο να κυριαρχεί το «τριφύλλι». Όσο κι αν προσπαθούν κάποιοι να το μειώσουν.

Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ποιος ήθελε ποιον, είναι λίγο-πολύ γνωστά. Όμως ο Παναθηναϊκός έχει στο ρόστερ του αυτή τη στιγμή, τον Τετέι, τον Παντελίδη, τον Τσάπρα, τον Κοντούρη, τον Αντίνο, τον Ντέσερς, τον Καμαρά, τον Κυριακόπουλος κι έρχεται ο Κάνγκουα. Αναφέρουμε μόνο τις περιπτώσεις που είχαν εμπλακεί κι άλλοι «μεγάλοι» της χώρας.

Στο τέλος η κατάληξη ήταν κοινή: Παναθηναϊκός. Έτσι ενισχύθηκε το ρόστερ, έτσι συνεχίζει να προσθέτει ποιότητα το «τριφύλλι». Ήταν εύκολο για τον καθένα να αντιμετωπίζει τους «πράσινους» σε ρόλο… φτωχού συγγενή. Τώρα που τα πράγματα άλλαξαν εντελώς, μοιάζουν να δυσκολεύονται να ακολουθήσουν.

Αυτά αλλάζουν. Δεν είναι για να υπερηφανεύεται κανείς. Αποτελεί, όμως, ένα ξεκάθαρο γεγονός κυριαρχίας αυτή τη στιγμή. Διότι δίνει την ευχέρεια να ενισχυθεί το ρόστερ καλύτερα και ευκολότερα. Δημιουργώντας και πρόβλημα στον κάθε αντίπαλο. Όσο κι αν παλεύουν να το κρύψουν πίσω από μια γενική διαπίστωση «έλα μωρέ δεν μας ενδιαφέρει». Η καρδούλα το καθενός ξέρει την αλήθεια…