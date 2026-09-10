· ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: «Ασπρόμαυρη» αντιπροσωπεία στο VAR Center για τους διαλόγους στη φάση του πέναλτι με ΠΑΟ

Αντιπροσωπεία της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ θα βρεθεί την Πέμπτη (10/09) στο VAR Center, μετά το αίτημα για τη φάση του πέναλτι στον Εντιαγέ στο ΟΑΚΑ.

ΠΑΟΚ: «Ασπρόμαυρη» αντιπροσωπεία στο VAR Center για τους διαλόγους στη φάση του πέναλτι με ΠΑΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο VAR Center θα βρεθεί σήμερα αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ, προκειμένου να ακούσει τους διαλόγους που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά το αίτημα που είχε καταθέσει η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ προς την ΚΕΔ και την ΕΠΟ, με αφορμή τις διαιτητικές αποφάσεις της αναμέτρησης για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η φάση του 33ου λεπτού, όταν ο Φαν Ντρόνγκελεν ανέτρεψε τον Εντιαγέ μέσα στην περιοχή, χωρίς να καταλογιστεί πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ είχε εκφράσει έντονα τη δυσαρέσκειά του για τη συγκεκριμένη απόφαση και τη Δευτέρα (7/9) είχε απευθυνθεί επίσημα στην ΚΕΔ και την ΕΠΟ, ζητώντας να του γνωστοποιηθούν οι συνομιλίες του Γερμανού διαιτητή με τους συναδέλφους του στο VAR.

Το αίτημα του Δικεφάλου έγινε αποδεκτό και έτσι οι άνθρωποι της ομάδας θα έχουν σήμερα τη δυνατότητα να ακούσουν από κοντά όσα ειπώθηκαν στο δωμάτιο του VAR κατά τη διάρκεια της επίμαχης φάσης. Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση και για ποιον λόγο δεν καταλογίστηκε η παράβαση.

Τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα θα εκπροσωπήσουν ο CEO της ΠΑΕ, Αγησίλαος Τουμαζάτος, ο team manager της δεύτερης ομάδας και πρώην διεθνής επόπτης, Δημήτρης Σαραϊδάρης, ο νομικός της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, Αχιλλέας Μαυρομάτης, καθώς και ο υπεύθυνος επικοινωνίας, Γιώργος Κουβεντίδης.

Η αντιπροσωπεία του Δικεφάλου θα μεταβεί στο VAR Center, όπου θα βρίσκεται ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, μαζί με τον συνεργάτη του και υπεύθυνο του VAR, Πάολο Βαλέρι.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:43 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Μειώθηκε η ποινή του Ντέσερς

12:35 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Ασπρόμαυρη» αντιπροσωπεία στο VAR Center για τους διαλόγους στη φάση του πέναλτι με ΠΑΟ

12:18 SUPER LEAGUE

Stoiximan Super League: «Τιμωρίες» για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

12:06 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Πέφτει η αυλαία της πρεμιέρας με Δουβίκα και Κουλιεράκη

11:53 SUPER LEAGUE

Συμφώνησε με ΟΦΗ ο Χατζηγιοβάνης

11:42 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Παλεύει το… μπαμ με Ικάρντι!

11:34 BET ON

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 26 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

11:13 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Ντεμπούτο για Λαρεντζάκη στη Ρόδο κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR

10:45 CHAMPIONS LEAGUE

Κώστας Καρέτσας: Κι άλλος παίκτης της Ντόρτμουντ είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με κυκλοφορικό

10:31 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Έφτασε και πιάνει δουλειά ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ - Κόπηκε το ρεπό

10:03 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Όλα τα γκολ της Τετάρτης

09:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαγγέλης Παυλίδης: Ασταμάτητος με την Μπενφίκα - Σκόραρε και πάλι κόντρα στην Μορεϊρένσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας