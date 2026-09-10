ΠΑΟΚ: «Ασπρόμαυρη» αντιπροσωπεία στο VAR Center για τους διαλόγους στη φάση του πέναλτι με ΠΑΟ

Στο VAR Center θα βρεθεί σήμερα αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ, προκειμένου να ακούσει τους διαλόγους που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά το αίτημα που είχε καταθέσει η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ προς την ΚΕΔ και την ΕΠΟ, με αφορμή τις διαιτητικές αποφάσεις της αναμέτρησης για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η φάση του 33ου λεπτού, όταν ο Φαν Ντρόνγκελεν ανέτρεψε τον Εντιαγέ μέσα στην περιοχή, χωρίς να καταλογιστεί πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ είχε εκφράσει έντονα τη δυσαρέσκειά του για τη συγκεκριμένη απόφαση και τη Δευτέρα (7/9) είχε απευθυνθεί επίσημα στην ΚΕΔ και την ΕΠΟ, ζητώντας να του γνωστοποιηθούν οι συνομιλίες του Γερμανού διαιτητή με τους συναδέλφους του στο VAR.

Το αίτημα του Δικεφάλου έγινε αποδεκτό και έτσι οι άνθρωποι της ομάδας θα έχουν σήμερα τη δυνατότητα να ακούσουν από κοντά όσα ειπώθηκαν στο δωμάτιο του VAR κατά τη διάρκεια της επίμαχης φάσης. Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση και για ποιον λόγο δεν καταλογίστηκε η παράβαση.

Τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα θα εκπροσωπήσουν ο CEO της ΠΑΕ, Αγησίλαος Τουμαζάτος, ο team manager της δεύτερης ομάδας και πρώην διεθνής επόπτης, Δημήτρης Σαραϊδάρης, ο νομικός της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, Αχιλλέας Μαυρομάτης, καθώς και ο υπεύθυνος επικοινωνίας, Γιώργος Κουβεντίδης.

Η αντιπροσωπεία του Δικεφάλου θα μεταβεί στο VAR Center, όπου θα βρίσκεται ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, μαζί με τον συνεργάτη του και υπεύθυνο του VAR, Πάολο Βαλέρι.