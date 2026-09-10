Συμφώνησε με ΟΦΗ ο Χατζηγιοβάνης

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης έχει ήδη ετοιμάσει τις βαλίτσες του και ετοιμάζεται για το ταξίδι από την Κύπρο στην Κρήτη.

Ομόνοια και ΟΦΗ τα βρήκαν σε όλα για τη μεταγραφή του Έλληνα παίκτη και ο Χατζηγιοβάνης ετοιμάζεται για την επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας άσος αναμένεται σήμερα στο Ηράκλειο, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους «ασπρόμαυρους».

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες η συμφωνία των δύο πλευρών θα είναι μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, με τον παίκτη να τίθεται άμεσα στη διάθεση του Χρήστου Κόντη.