Ολυμπιακός: Έφτασε και πιάνει δουλειά ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ - Κόπηκε το ρεπό

Στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ περνά από την Πέμπτη (10/09) η… μπαγκέτα του «μαέστρου» της τεχνικής ηγεσίας στον Ολυμπιακό, καθώς ο Βάσκος τεχνικός βρίσκεται πλέον στην Αθήνα και μπαίνει και επίσημα στη νέα σελίδα της καριέρας του.

Ο νέος προπονητής των «ερυθρόλευκων» έφτασε στην ελληνική πρωτεύουσα λίγο μετά τα μεσάνυχτα και μέσα στη ημέρα αναμένεται να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά της συμφωνίας. Θα υπογράψει το συμβόλαιό του, θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ και στη συνέχεια θα μεταβεί στον Ρέντη, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα τη δουλειά.

Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία ήρθε μετά το διαζύγιο με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Οι «ερυθρόλευκοι» κινήθηκαν χωρίς καθυστέρηση για την αντικατάστασή του και κατέληξαν στον 55χρονο τεχνικό, με τις εξελίξεις πλέον να τρέχουν.

Καθοριστικό ρόλο στη συγκεκριμένη διαδικασία είχαν οι Αντόνιο Κορδόν και Ζοφρέ Μονκαντά. Οι δύο άνθρωποι του Ολυμπιακού θεωρούσαν πως ο κύκλος του Μεντιλίμπαρ στην ομάδα είχε ολοκληρωθεί και ανέλαβαν τις επαφές με τον Αλγκουαθίλ, ώστε να προχωρήσει άμεσα η διάδοχη κατάσταση.

Το απόγευμα ο Βάσκος προπονητής αναμένεται να βρεθεί στις εγκαταστάσεις του Ρέντη και να γνωρίσει για πρώτη φορά τους ποδοσφαιριστές του. Μάλιστα, το προγραμματισμένο ρεπό των παικτών κόπηκε, καθώς ο χρόνος μέχρι τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι περιορισμένος.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του το παιχνίδι πρωταθλήματος του Σαββάτου (12/09) με τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ λίγες ημέρες αργότερα, την Τετάρτη (16/09), ακολουθεί η εντός έδρας πρεμιέρα του Europa League απέναντι στη Γιαγκελόνια.

Στο πλευρό του Αλγκουαθίλ θα βρίσκεται και ο γιος του, Αντέρ Θουρουτούθα, ο οποίος θα αναλάβει ρόλο γυμναστή. Μαζί τους αναμένεται να έρθουν ακόμη δύο ή τρεις συνεργάτες του Βάσκου τεχνικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν το νέο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού.