Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (10/09) - «Νέα εποχή» στον Ολυμπιακό
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Πέμπτης (10/09).
Η αλλαγή στην ηγεσία του τεχνικού τιμ του Ολυμπιακού είναι το θέμα που κυριαρχεί στον Τύπο. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν από τους «ερυθρόλευκους» και ξεκίνησε «Νέα εποχή» με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.
Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ έχει κάνει «Το μεγάλο… ριφιφί» με την απόκτηση του Ράζβαν Μάριν από την Κάλιαρι χωρίς πολλά χρήματα, με τον παίκτη να κάνει τρομερή εμφάνιση στο Champions League.
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