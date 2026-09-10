Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (10/09) - «Νέα εποχή» στον Ολυμπιακό

Η αλλαγή στην ηγεσία του τεχνικού τιμ του Ολυμπιακού είναι το θέμα που κυριαρχεί στον Τύπο. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν από τους «ερυθρόλευκους» και ξεκίνησε «Νέα εποχή» με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ έχει κάνει «Το μεγάλο… ριφιφί» με την απόκτηση του Ράζβαν Μάριν από την Κάλιαρι χωρίς πολλά χρήματα, με τον παίκτη να κάνει τρομερή εμφάνιση στο Champions League.

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