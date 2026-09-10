Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (10/09) - «Νέα εποχή» στον Ολυμπιακό

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Πέμπτης (10/09). 

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (10/09) - «Νέα εποχή» στον Ολυμπιακό
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Η αλλαγή στην ηγεσία του τεχνικού τιμ του Ολυμπιακού είναι το θέμα που κυριαρχεί στον Τύπο. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν από τους «ερυθρόλευκους» και ξεκίνησε «Νέα εποχή» με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ έχει κάνει «Το μεγάλο… ριφιφί» με την απόκτηση του Ράζβαν Μάριν από την Κάλιαρι χωρίς πολλά χρήματα, με τον παίκτη να κάνει τρομερή εμφάνιση στο Champions League.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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