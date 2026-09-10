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Κύπελλο Ελλάδας: Αυλαία με Αστέρας AKTOR - Άρης για την αντίδραση

Η 2η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώνεται την Πέμπτη (10/09) στην Τρίπολη, όπου ο Αστέρας αντιμετωπίζει τον Άρη, με τις δύο ομάδες να αναζητούν αντίδραση για τις ήττες στο πρωτάθλημα. 

Κύπελλο Ελλάδας: Αυλαία με Αστέρας AKTOR - Άρης για την αντίδραση
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Με στόχο να αφήσουν πίσω τους τα αρνητικά αποτελέσματα του πρωταθλήματος και να κάνουν το πρώτο τους βήμα στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, Αστέρας AKTOR και Άρης διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην Τρίπολη.

Οι δύο ομάδες έχουν ανάγκη από ένα θετικό αποτέλεσμα, καθώς αμφότερες προέρχονται από σημαντικές ήττες στο πρωτάθλημα. Έτσι, το ματς της Πέμπτης (10/09) αποτελεί την ευκαιρία για άμεση αντίδραση και για την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση.

Για τον Αστέρα AKTOR, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στο ξεκίνημα της σεζόν. Παρά την ενίσχυση που πραγματοποιήθηκε κατά τη μεταγραφική περίοδο, οι Αρκάδες δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να παρουσιάσουν την εικόνα που θα ήθελαν.

Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου βρέθηκε στη League Phase μετά τις εξελίξεις που προέκυψαν με τον Λεβαδειακό, ωστόσο η παρουσία της μέχρι τώρα δεν έχει συνοδευτεί από θετικά αποτελέσματα. Στο πρωτάθλημα έχει δώσει τρεις αγώνες χωρίς να πανηγυρίσει ούτε έναν βαθμό, ενώ μαζί με την ήττα από τον Λεβαδειακό στο Κύπελλο μετρά τέσσερις διαδοχικές ήττες.

Στο στρατόπεδο του Άρη, η εικόνα είναι διαφορετική, αν και η βαριά ήττα από την ΑΕΚ στην Allwyn Arena έχει δημιουργήσει την ανάγκη για άμεση απάντηση. Μάλιστα, το γεγονός ότι ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κάνει ακόμη πιο σημαντικό ένα θετικό αποτέλεσμα στην Τρίπολη.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν ξεκινήσει με δύο νίκες στο πρωτάθλημα, απέναντι σε Καλαμάτα και ΟΦΗ, δημιουργώντας προσδοκίες με τις εμφανίσεις τους. Η ήττα από την ΑΕΚ, ωστόσο, αποτέλεσε ένα σημαντικό πισωγύρισμα για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου.

Στο Κύπελλο Ελλάδας, ο Άρης δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Επικράτησε με 2-0 και εξασφάλισε με άνεση την παρουσία του στη League Phase της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση Αστέρας AKTOR - Άρης είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Πέμπτης (10/09) στις 17:45 και θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ.

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