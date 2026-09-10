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Ροντινέι: Ιδανικό ντεμπούτο στη Σάντος υπό το βλέμμα του Νεϊμάρ

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ξεχώρισε στην πρώτη του εμφάνιση με τη Σάντος, η οποία πήρε προβάδισμα πρόκρισης (2-0) στα ημιτελικά του Copa Sudamericana.

Ροντινέι: Ιδανικό ντεμπούτο στη Σάντος υπό το βλέμμα του Νεϊμάρ
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Το πρώτο του παιχνίδι με τη Σάντος συνδύασε ο Ροντινέι με ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Η βραζιλιάνικη ομάδα επικράτησε 2-0 της Ατλέτικο Μινέιρο στη Vila Belmiro και απέκτησε σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της συνέχειας του Copa Sudamericana, με τον Βραζιλιάνο δεξιό μπακ να αφήνει πολύ θετικές εντυπώσεις.

Ο Ροντινέι πήρε από την αρχή ενεργό ρόλο στην αναμέτρηση και έδειξε πως μπορεί να αποτελέσει σημαντική μονάδα για τη νέα του ομάδα. Η παρουσία του δεν περιορίστηκε στα αμυντικά του καθήκοντα, καθώς συμμετείχε και στο επιθετικό κομμάτι, αγωνιζόμενος με αυτοπεποίθηση μπροστά στους φίλους της Σάντος.

Η βραδιά, πάντως, είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον και λόγω της παρουσίας του Ροντινέι. Το ντεμπούτο του προκάλεσε αισιοδοξία στους φίλους της Σάντος, με τον ίδιο να παρουσιάζει από την πρώτη του εμφάνιση στοιχεία της εμπειρίας του και διάθεση να βοηθήσει την ομάδα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Την αναμέτρηση παρακολούθησε από τις εξέδρες και ο Νεϊμάρ. Ο Βραζιλιάνος άσος δεν είναι ακόμη διαθέσιμος, καθώς συνεχίζει να βρίσκεται εκτός δράσης λόγω μυϊκού τραυματισμού στον δεξιό μηρό.

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