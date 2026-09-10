Βαγγέλης Παυλίδης: Ασταμάτητος με την Μπενφίκα - Σκόραρε και πάλι κόντρα στην Μορεϊρένσε

Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να βρίσκει και πάλι δίχτυα, η Μπενφίκα πανηγύρισε άνετη εκτός έδρας νίκη με 4-0 απέναντι στη Μορεϊρένσε, στην εξ αναβολής αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός ήταν εκείνος που έδωσε τη λύση στους «αετούς» και τους έβαλε μπροστά στο σκορ λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Συγκεκριμένα, ο Παυλίδης σκόραρε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και έστειλε την ομάδα του στα αποδυτήρια με προβάδισμα 1-0.

O suspeito do costume 😎



Pavlidis adianta o SL Benfica da marca dos 11 metros 💥 pic.twitter.com/xFzCam3gXh — Liga Portugal (@ligaportugal) September 9, 2026

Μετά την ανάπαυλα, η Μπενφίκα ανέβασε τον δείκτη του σκορ, μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο.

Ο Σέλντερουπ στο 55ο λεπτό διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, ενώ μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα ο Πρεστιάνι έκανε το 3-0. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 74’, όταν ο Αουρσνες πέτυχε το τέταρτο γκολ της Μπενφίκα.

Έτσι, οι «αετοί της Λισαβόνας» έφυγαν από την έδρα της Μορεϊρένσε με το εμφατικό 4-0, έχοντας ως σημείο αναφοράς για ακόμη μία φορά τον Παυλίδη.