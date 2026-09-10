Ολυμπιακός: Οι κορυφαίες στιγμές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο Λιμάνι

Η παρουσία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό έχει ήδη αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου. Ο Βάσκος τεχνικός έφτασε στον Πειραιά με πρώτο στόχο να… μαζέψει την κατάσταση που είχαν αφήσει οι προκάτοχοί του και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα κατάφερε να πετύχει πράγματα που έμοιαζαν δύσκολο να φανταστεί κανείς.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον πάγκο, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε σημαντικές νίκες, μεγάλες ανατροπές, ιστορικές προκρίσεις και τίτλους. Πάνω απ’ όλα, όμως, δημιουργήθηκαν στιγμές που δύσκολα θα διαγραφούν από τη μνήμη των φίλων της ομάδας.

Η καθολική αποδοχή που απολαμβάνει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον κόσμο του Ολυμπιακού αποτελεί από μόνη της ένα ξεχωριστό επίτευγμα. Μέχρι σήμερα, κάτι αντίστοιχο είχε καταφέρει μόνο ένας προπονητής, ο Ερνέστο Βαλβέρδε, με τον οποίο ο 65χρονος τεχνικός έχει ιδιαίτερους δεσμούς.

Η εποχή του Μεντιλίμπαρ, άλλωστε, δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Ένας ευρωπαϊκός τίτλος, η επική ανατροπή με 6-1, το 4-2 στην Αγγλία, ένα νταμπλ στην εκατονταετηρίδα του συλλόγου και δύο εξαιρετικές ευρωπαϊκές παρουσίες αποτελούν τον απολογισμό μιας διαδρομής γεμάτης ιστορικές βραδιές.

Η κορυφή της Ευρώπης

Αναμφίβολα, η κορυφαία στιγμή της παρουσίας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης.

Το βράδυ της 29ης Μαΐου 2024, μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 της Φιορεντίνα στην παράταση και κατέκτησε το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία ελληνικού συλλόγου, αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου σε ομαδικό επίπεδο.

Το γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 116ο λεπτό του τελικού του Conference League έβαλε τη σφραγίδα σε μια πορεία που λίγους μήνες νωρίτερα έμοιαζε αδιανόητη. Ειδικά μετά την εντός έδρας ήττα με 4-1 από τη Μακάμπι στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Από εκείνη τη στιγμή, όμως, ξεκίνησαν τα… θαύματα του «Μέντι». Η επική ανατροπή με 6-1 στη ρεβάνς με τους Ισραηλινούς στη Σερβία, η πρόκριση επί της Φενέρμπαχτσε στα πέναλτι μέσα στην Κωνσταντινούπολη και κυρίως οι δύο μεγάλες νίκες απέναντι στην Άστον Βίλα στα ημιτελικά έδωσαν στους «ερυθρόλευκους» το δικαίωμα να ονειρεύονται την κορυφή.

Ένα όνειρο που τελικά έγινε πραγματικότητα.

Νταμπλ στην εκατονταετηρίδα

Οι πρώτοι μήνες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό συνδέθηκαν με πέντε… θαύματα, όλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με το τέλος της σεζόν 2023-24 να βρίσκει τους Πειραιώτες στην κορυφή του Conference League.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ο Μεντιλίμπαρ έγινε ο πρώτος προπονητής που απολύθηκε στο φετινό πρωτάθλημα

Όπως αποδείχθηκε, όμως, αυτή ήταν μόνο η αρχή για τον Βάσκο «Στρατηγό». Την επόμενη αγωνιστική περίοδο, η ομάδα του ήταν κυρίαρχη κόντρα στους εγχώριους αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με πανηγυρικό τρόπο μια ιστορική σεζόν, κατακτώντας το νταμπλ στην Ελλάδα ακριβώς στην εκατονταετηρίδα του συλλόγου.

Στη Super League, οι Πειραιώτες τερμάτισαν στην κορυφή με 75 βαθμούς, έχοντας 23 νίκες, 6 ισοπαλίες και 3 ήττες, με 58 γκολ υπέρ και μόλις 22 κατά. Ο τίτλος εξασφαλίστηκε τρεις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση των playoffs, μετά τη νίκη με 1-0 επί της ΑΕΚ.

Στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο ΟΑΚΑ, το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επικράτησε 2-0 του ΟΦΗ και ολοκλήρωσε το νταμπλ.

Λάμψη στα αστέρια

Η περασμένη σεζόν είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στην κορυφαία σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έπειτα από επτά χρόνια και συμμετείχαν για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League με τη νέα του μορφή.

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε απέναντι σε δύο τιτάνες του ισπανικού ποδοσφαίρου, τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, στην Άρσεναλ, που αργότερα κυριάρχησε στην Premier League, αλλά και στις δύο κορυφαίες ολλανδικές ομάδες, τον Άγιαξ και την Αϊντχόφεν. Στο πρόγραμμα υπήρχε επίσης η Λεβερκούζεν.

Ακόμα και απέναντι σε αυτά τα μεγαθήρια, όμως, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ παρουσιάστηκε άκρως ανταγωνιστική και εξασφάλισε το «εισιτήριο» για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση μέσα από σημαντικές εμφανίσεις.

Η καλύτερη άμυνα στο Europa League

Αν το πρώτο μισό της θητείας του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό αποτέλεσε το ευρωπαϊκό θαύμα, η σεζόν 2024-25 ήταν η επιβεβαίωση της αγωνιστικής του δουλειάς.

Οι Πειραιώτες συμμετείχαν στη League Phase του Europa League ως κάτοχοι του Conference League και έδειξαν το μέταλλό τους. Ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια στην 7η θέση, με απολογισμό 4 νίκες, 3 ισοπαλίες και 1 ήττα.

Το ιδιαίτερο στοιχείο, ωστόσο, ήταν η αμυντική τους επίδοση, καθώς ο Ολυμπιακός είχε μόλις τρία γκολ παθητικό, διαθέτοντας την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης.

Η ευρωπαϊκή πορεία σταμάτησε τελικά στη φάση των «16», όπου οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Μπόντο Γκλιμτ.

Η θητεία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό συνδέθηκε, έτσι, με στιγμές που πέρασαν ήδη στην ιστορία του συλλόγου. Επιτεύγματα που δύσκολα θα διαγραφούν από την «ερυθρόλευκη» μνήμη.