Παναθηναϊκός: Μαζικές ανανεώσεις στο πόλο γυναικών
Με οκτώ ανανεώσεις συνεχίστηκε η ενίσχυση της ομάδας πόλο γυναικών του Παναθηναϊκού.
Οκτώ ανανεώσεις ανακοίνωσε για την ομάδα πόλο γυναικών την Τετάρτη ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός.
Οι «πράσινοι» συμφώνησαν για την παραμονή των Αρχοντάκη, Κοντονή, Λεοντσίνη, Σαμαρά, Κάσσαρη, Γαλιατσάτου, Μαρία κι Αγγελική Βασιλακοπούλου.
Η ανακοίνωση
«Σημαντικές προσθήκες η ομάδα πόλο γυναικών του συλλόγου με στόχο την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία. Συγκεκριμένα, με τον Παναθηναϊκό ανανέωσαν οι: Εμμανουέλλα Αρχοντάκη, Ιουλία – Άννα Κοντονή, Πολυξένη Λεοντσίνη, Ελένη Σαμαρά, Μυρτώ Κάσσαρη, Μαρία Γαλιατσάτου, Μαρία Βασιλακοπούλου κι Αγγελική Βασιλακοπούλου».
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