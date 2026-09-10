Παναθηναϊκός: Μαζικές ανανεώσεις στο πόλο γυναικών

Οκτώ ανανεώσεις ανακοίνωσε για την ομάδα πόλο γυναικών την Τετάρτη ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» συμφώνησαν για την παραμονή των Αρχοντάκη, Κοντονή, Λεοντσίνη, Σαμαρά, Κάσσαρη, Γαλιατσάτου, Μαρία κι Αγγελική Βασιλακοπούλου.

Η ανακοίνωση

«Σημαντικές προσθήκες η ομάδα πόλο γυναικών του συλλόγου με στόχο την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία. Συγκεκριμένα, με τον Παναθηναϊκό ανανέωσαν οι: Εμμανουέλλα Αρχοντάκη, Ιουλία – Άννα Κοντονή, Πολυξένη Λεοντσίνη, Ελένη Σαμαρά, Μυρτώ Κάσσαρη, Μαρία Γαλιατσάτου, Μαρία Βασιλακοπούλου κι Αγγελική Βασιλακοπούλου».