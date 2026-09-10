Κηφισιά: Με Ντε Λούις η αποστολή για Παναθηναϊκό

Με τον Γιον Ντε Λουίς να αποτελεί ξανά διαθέσιμη επιλογή, ολοκλήρωσε η Κηφισιά την προετοιμασία της για την απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό, την Πέμπτη (10/09, 21:15) στο ΟΑΚΑ.

Ο Ισπανός άσος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον είχε θέσει εκτός δράσης και συμπεριλήφθηκε κανονικά στα πλάνα του Σεμπάστιαν Λέτο για το παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής.

Στον αντίποδα, ο Βαν Άιμα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα και δεν είναι σε θέση να ενισχύσει την ομάδα των βορείων προαστίων. Εκτός αποστολής έμεινε για ακόμη μία φορά και ο Έμπο.

Αναλυτικά η αποστολή

Αναγνωστόπουλος, Ραμίρες, Αποστολάκης, Ντε Λουίς, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Αμπάντα, Πολυκράτης, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Δοϊρανλής, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε, Κούσουλος, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Πατήρας, Σαγάλ, Χριστόπουλος.