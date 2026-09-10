Χρήστος Τζόλης: Αποθέωση Άρσεναλ σε Μπριζ - «Τι παίκτη μας δώσατε;!»

Την τέταρτη ασίστ του με τη φανέλα της Άρσεναλ κατέγραψε ο Χρήστος Τζόλης, καθώς ήταν εκείνος που δημιούργησε το γκολ με το οποίο οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν 1-0 της Νάπολι για το Champions League.

Ο Έλληνας ακραίος επιθετικός έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις στην αγγλική ομάδα, κάτι που επιβεβαιώνουν και τα λόγια του προέδρου της Κλαμπ Μπριζ, της ομάδας που τον παραχώρησε στους πρωταθλητές Αγγλίας.

Ο Μπαρτ Φερχέγκε αποκάλυψε μάλιστα τον ενθουσιασμό που του μετέφεραν οι άνθρωποι της Άρσεναλ κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του Champions League, αναφερόμενοι στον 24χρονο άσο.

«Μου έλεγαν στην κλήρωση του Champions League: “Τι παίκτη μας δώσατε! Έχει εξαιρετική συμπεριφορά, είναι ο καλύτερος στα εργομετρικά και επίσης καταπληκτικό παιδί”. Αυτό κάνουμε εμείς εδώ στην Μπριζ. Προσφέρουμε έτοιμους παίκτες για το κορυφαίο επίπεδο, γιατί ξέρουμε τι ψάχνουν αυτές οι ομάδες», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Μπριζ.