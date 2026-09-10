· Άρσεναλ · Κλαμπ Μπριζ

Χρήστος Τζόλης: Αποθέωση Άρσεναλ σε Μπριζ - «Τι παίκτη μας δώσατε;!»

Ο Χρήστος Τζόλης έφτασε τις τέσσερις ασίστ με την Άρσεναλ, με τον πρόεδρο της Κλαμπ Μπριζ να αποκαλύπτει τα εγκωμιαστικά σχόλια των «κανονιέρηδων» για τον 24χρονο Έλληνα.

Χρήστος Τζόλης: Αποθέωση Άρσεναλ σε Μπριζ - «Τι παίκτη μας δώσατε;!»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την τέταρτη ασίστ του με τη φανέλα της Άρσεναλ κατέγραψε ο Χρήστος Τζόλης, καθώς ήταν εκείνος που δημιούργησε το γκολ με το οποίο οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν 1-0 της Νάπολι για το Champions League.

Ο Έλληνας ακραίος επιθετικός έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις στην αγγλική ομάδα, κάτι που επιβεβαιώνουν και τα λόγια του προέδρου της Κλαμπ Μπριζ, της ομάδας που τον παραχώρησε στους πρωταθλητές Αγγλίας.

Ο Μπαρτ Φερχέγκε αποκάλυψε μάλιστα τον ενθουσιασμό που του μετέφεραν οι άνθρωποι της Άρσεναλ κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του Champions League, αναφερόμενοι στον 24χρονο άσο.

«Μου έλεγαν στην κλήρωση του Champions League: “Τι παίκτη μας δώσατε! Έχει εξαιρετική συμπεριφορά, είναι ο καλύτερος στα εργομετρικά και επίσης καταπληκτικό παιδί”. Αυτό κάνουμε εμείς εδώ στην Μπριζ. Προσφέρουμε έτοιμους παίκτες για το κορυφαίο επίπεδο, γιατί ξέρουμε τι ψάχνουν αυτές οι ομάδες», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Μπριζ.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:45 CHAMPIONS LEAGUE

Κώστας Καρέτσας: Κι άλλος παίκτης της Ντόρτμουντ είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με κυκλοφορικό

10:31 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Έφτασε και πιάνει δουλειά ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ - Κόπηκε το ρεπό

10:03 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Όλα τα γκολ της Τετάρτης

09:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαγγέλης Παυλίδης: Ασταμάτητος με την Μπενφίκα - Σκόραρε και πάλι κόντρα στην Μορεϊρένσε

09:42 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Ολυμπιακός: Οι κορυφαίες στιγμές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο Λιμάνι

09:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ροντινέι: Ιδανικό ντεμπούτο στη Σάντος υπό το βλέμμα του Νεϊμάρ

09:05 CHAMPIONS LEAGUE

Χρήστος Τζόλης: Αποθέωση Άρσεναλ σε Μπριζ - «Τι παίκτη μας δώσατε;!»

08:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Αυλαία με Αστέρας AKTOR - Άρης για την αντίδραση

08:35 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (10/09) - «Νέα εποχή» στον Ολυμπιακό

08:15 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός – Κηφισιά: Με φόρα για το 3Χ3, κόντρα στη «μηχανή» του Λέτο

07:41 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος: Έγινε επαγγελματίας ο Τσαγδής

05:01 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Μαζικές ανανεώσεις στο πόλο γυναικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας