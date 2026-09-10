Ατρόμητος: Έγινε επαγγελματίας ο Τσαγδής

Μία ακόμη επιβράβευση για την παραγωγική δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες του Ατρομήτου αποτελεί η προώθηση του Πέτρου Τσαγδή στην πρώτη ομάδα.

Ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός κέρδισε τις εντυπώσεις κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας και ιδιαίτερα στο βασικό στάδιο που πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία. Η παρουσία του έπεισε τους ανθρώπους των «κυανόλευκων» να του προσφέρουν το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Ο Τσαγδής υπέγραψε συμφωνία διάρκειας τριών ετών και από εδώ και πέρα θα αγωνίζεται με το νούμερο 29 στην πλάτη, έχοντας πλέον θέση στο επαγγελματικό ρόστερ του συλλόγου.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος

Ο Ατρόμητος επιβραβεύει τα «παιδιά» του και αισίως, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως η οικογένεια της ανδρικής ομάδας «μεγαλώνει». Ο Πέτρος Τσαγδής υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, με διάρκεια έως το 2029, πήρε το «29» και δήλωσε ευτυχισμένος που το όνειρό του γίνεται πραγματικότητα στο Περιστέρι!

Ένα ακόμη παιδί της οικογένειας του Ατρομήτου κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην ποδοσφαιρική του διαδρομή!

Ο Πέτρος Τσαγδής υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα μας και συνεχίζει να φορά τη φανέλα του Ατρομήτου, έχοντας πλέον μπροστά του μια νέα, ξεχωριστή πρόκληση σε επίπεδο ανδρών.

Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός (18 ετών) συμμετείχε στην καλοκαιρινή προετοιμασία της πρώτης ομάδας, παίρνοντας πολύτιμες εμπειρίες και δουλεύοντας καθημερινά υπό τις οδηγίες του Ντούσαν Κέρκεζ.

Η προσπάθεια και η συνέπειά του ανταμείβονται με τον καλύτερο τρόπο, καθώς ο Τσαγδής υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και θα αποτελεί μέλος της ομάδας μας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής επέλεξε το νούμερο «29», το οποίο φορούσε και το καλοκαίρι, και πλέον δουλεύει σκληρά για την πρώτη του επίσημη συμμετοχή με την πρώτη ομάδα του Ατρομήτου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Πέτρος Τσαγδής δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα μας:

«Είναι μεγάλη ευτυχία και περηφάνια. Οι κόποι τόσων χρόνων ανταμείβονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Αγγελόπουλο και τον κ. Σπανό για την εμπιστοσύνη τους.

Επιπλέον, τον κ. Αποστόλου, που ήταν ο λόγος που ήρθα στην ομάδα. Και φυσικά, όλα τα επιτελεία, όλους τους ανθρώπους στον Ατρόμητο, όλους τους συμπαίκτες που είχα στο πλευρό μου και ζήσαμε σημαντικές στιγμές.

Δεν χρειάζεται να πω πολλά για την οικογένειά μου. Με στήριζε από την πρώτη στιγμή και είμαι ευγνώμων!»

Θεωρείς ότι το βασικότερο βήμα για την υπογραφή του επαγγελματικού συμβολαίου έγινε στην καλοκαιρινή προετοιμασία;

«Σίγουρα. Ήταν βασικό στοιχείο, κατάφερα να δείξω δείγματα των ικανοτήτων μου. Ήταν μοναδική εμπειρία για εμένα. Η πρώτη μου προετοιμασία με την ανδρική ομάδα. Θεωρώ πως έπαιξε ρόλο και είμαι τόσο χαρούμενος για αυτό.»

Πού ήσουν όταν έμαθες για την υπογραφή του επαγγελματικού συμβολαίου;

«Ήμουν στην προπόνηση, όταν μου το είπαν. Δεν μπορώ να περιγράψω πώς ένιωσα. Ήταν ξαφνικό. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ, ούτε να το διαχειριστώ. Ήταν μία από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου. Όνειρο που γίνεται πραγματικότητα…»

Θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο της ομάδας, μετά την υπογραφή του συμβολαίου σου;

«Ναι, να είναι πάντα δίπλα μας. Θα είμαστε και εμείς. Θα προσπαθούμε σε κάθε αγώνα, σε κάθε μονομαχία, να είμαστε πρώτοι, ώστε να τους δώσουμε τη χαρά και την ευτυχία που χρειάζεται η ομάδα μας.»