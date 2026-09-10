· Μπορούσια Ντόρτμουντ

Κώστας Καρέτσας: Κι άλλος παίκτης της Ντόρτμουντ είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με κυκλοφορικό

Ένας παίκτης της Κ19 της Ντόρτμουντ είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με το ίδιο πρόβλημα, λίγο πριν την αδιαθεσία του Κώστα Καρέτσα.

Κώστας Καρέτσας: Κι άλλος παίκτης της Ντόρτμουντ είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με κυκλοφορικό
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Καθησυχαστικά είναι τα νεότερα για τον Κώστα Καρέτσα, μετά την έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ, η οποία ολοκληρώθηκε με νίκη των Γερμανών 3-2.

Ο 18χρονος Έλληνας άσος αντιμετώπισε πρόβλημα στο κυκλοφορικό, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις συνδέεται με αφυδάτωση. Ο Καρέτσας βρίσκεται πλέον σε διαδικασία ανάρρωσης, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σε θέση να επιστρέψει στις προπονήσεις.

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Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη περιστατικό που αφορά ποδοσφαιριστή της Ντόρτμουντ ήρθε στο φως. Όπως αναφέρει γερμανική ιστοσελίδα που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Μπορούσια, λίγες ώρες πριν από το περιστατικό με τον Καρέτσα, παίκτης της Κ19 του συλλόγου αντιμετώπισε επίσης πρόβλημα στο κυκλοφορικό.

Μάλιστα, και στη συγκεκριμένη περίπτωση κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του ποδοσφαιριστή στο νοσοκομείο.

Σε ό,τι αφορά τον Καρέτσα, τα μηνύματα είναι θετικά, ωστόσο το ιατρικό επιτελείο δεν πρόκειται να βιαστεί να του δώσει το «πράσινο φως» για την επιστροφή του στη δράση. Ο νεαρός άσος θα συνεχίσει να υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις, μέχρι να υπάρξει πλήρης εικόνα για την κατάσταση της υγείας του.

Μόνο όταν ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος και οι γιατροί κρίνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, θα μπορέσει να επιστρέψει στις προπονήσεις και στη συνέχεια στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ντόρτμουντ.

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