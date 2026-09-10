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ΑΕΚ: Ντεμπούτο για Λαρεντζάκη στη Ρόδο κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης θα φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της ΑΕΚ στο τουρνουά της Ρόδου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας του με την «Ένωση».

ΑΕΚ: Ντεμπούτο για Λαρεντζάκη στη Ρόδο κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR
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Δεν θα χρειαστεί να περιμένει πολύ για την πρώτη του εμφάνιση με την ΑΕΚ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Ο 33χρονος γκαρντ αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του την Παρασκευή (11/09) στη Ρόδο, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η Ένωση ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (09/09) την απόκτηση του διεθνούς άσου με συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών. Από την Πέμπτη (10/09) ο Λαρεντζάκης θα τεθεί στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα και θα ξεκινήσει προπονήσεις με τη νέα του ομάδα.

Ο έμπειρος άσος θα ταξιδέψει κανονικά μαζί με την υπόλοιπη αποστολή για τη Ρόδο. Εκεί η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (11/09) στις 20:00, τον Παναθηναϊκό AKTOR, ενώ την Κυριακή, επίσης στις 20:00, θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα.

Ο Λαρεντζάκης αναμένεται μάλιστα να έχει σημαντικό χρόνο συμμετοχής στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Η αγωνιστική του κατάσταση βρίσκεται σε καλό επίπεδο, καθώς μέχρι πριν από λίγες ημέρες συμμετείχε στις αναμετρήσεις της Εθνικής ομάδας για τα «παράθυρα».

Την ίδια στιγμή, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα λόγω των απουσιών που έχουν προκύψει από τραυματισμούς. Οι Φλιώνης, Μπράουν και Φίζελ παραμένουν εκτός από την έναρξη της προετοιμασίας, ενώ στη λίστα των τραυματιών προστέθηκε την Τετάρτη (09/09) και ο Γουίλιαμς.

Ο τελευταίος υπέστη θλάση και πλέον θα προσπαθήσει να προλάβει το Σούπερ Καπ, το οποίο θα διεξαχθεί σε δύο εβδομάδες, επίσης στη Ρόδο.

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