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Ολυμπιακός: Παλεύει το… μπαμ με Ικάρντι!

Σε επαφές με τον 33χρονο Αργεντίνο επιθετικό που αποχώρησε από τη Γαλατάσαραϊ φέρεται πως βρίσκεται ο Ολυμπιακός για την κάλυψη του κενού του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. 

Ολυμπιακός: Παλεύει το… μπαμ με Ικάρντι!
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Ένα όνομα με πολύ σημαντικές παραστάσεις από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, στην ατζέντα του Ολυμπιακού. Ο λόγος για τον Μάουρο Ικάρντι, ο οποίος φέρεται να αποτελεί μεταγραφικό στόχο των Πειραιωτών.

Ο Αργεντινός δημοσιογράφος Ναουέλ Φερέιρα υποστηρίζει πως οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις. Ο Ικάρντι αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ως ελεύθερος, έχοντας ολοκληρώσει την παρουσία του στη Γαλατάσαραϊ.

Στα 33 του χρόνια, ο επιθετικός έχει πίσω του μια διαδρομή γεμάτη σημαντικούς σταθμούς. Η ποδοσφαιρική του πορεία ξεκίνησε στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα, ενώ ακολούθησε η μετακίνησή του στη Σαμπντόρια. Εκεί κατάφερε να φτάσει μέχρι την πρώτη ομάδα και να πραγματοποιήσει το επαγγελματικό του ξεκίνημα.

Η συνέχεια γράφτηκε στην Ίντερ, η οποία τον απέκτησε αντί 13 εκατομμυρίων ευρώ, μόλις δύο χρόνια μετά τη μετακίνησή του στη Σαμπντόρια. Με τους «νερατζούρι» ο Ικάρντι πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της μέχρι τότε καριέρας του, ενώ για αρκετά χρόνια ήταν και αρχηγός της ομάδας. Ο απολογισμός του με την Ίντερ ήταν 124 γκολ σε 219 συμμετοχές.

Ακολούθησαν η Παρί Σεν Ζερμέν και η Γαλατάσαραϊ. Στο Παρίσι αγωνίστηκε 93 φορές και πέτυχε 38 γκολ, ενώ στην τουρκική ομάδα μέτρησε 134 συμμετοχές και 77 τέρματα. Σε επίπεδο εθνικής ομάδας, ο Ικάρντι έχει καταγράψει οκτώ συμμετοχές με την Αργεντινή.

Η εκτελεστική του ικανότητα ήταν εκείνη που τον έκανε να ξεχωρίσει από νωρίς. Στην Ίντερ αντιμετωπίστηκε ως ένας ποδοσφαιριστής που μπορούσε να εξελιχθεί στον επόμενο ηγέτη της ομάδας, ενώ είχε χαρακτηριστεί και ως ένα από τα σπουδαιότερα σέντερ φορ της εποχής του. Ωστόσο, στο τέλος δεν κατάφερε να ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του.

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