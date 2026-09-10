Stoiximan Super League: «Τιμωρίες» για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Με πρόστιμα τιμωρήθηκαν οι ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όπως αποφάσισε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, στην ΑΕΚ επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ, το ίδιο ποσό καλείται να καταβάλει και ο Ολυμπιακός, ενώ στον Παναθηναϊκό επιβλήθηκε χρηματική ποινή 4.500 ευρώ.

Αναλυτικά:

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α), τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ.

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 1η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α) του Π.Κ. της ΕΠΟ). Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ.

-Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ α) τη χρηματική ποινή των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης, για όμοια πράξη σε έναν προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 189/4-9-2026 τελεσίδικης αποφάσεως του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. a΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ) και β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) ευρώ.