· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Εποχή... Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και επίσημα στο Λιμάνι

Νέος προπονητής του Ολυμπιακού, με κάθε επισημότητα είναι από την Πέμπτη (10/09) ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Εποχή... Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και επίσημα στο Λιμάνι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος… γάμου «γράφτηκε» και επίσημα το μεσημέρι της Πέμπτης (10/09), μια και η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Ο Βάσκος τεχνικός θα αντικαταστήσει τον συμπατριώτη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην τεχνική ηγεσία των «ερυθρόλευκων», μετά το «διαζύγιο» της Τετάρτης (09/09) με τον 65χρονο προπονητή.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Ιμανόλ Αλγκουαθίλ Μπαρενετσέα.

Γεννημένος στις 4 Ιουλίου 1971 στην πόλη Όριο, στη Χώρα των Βάσκων, αποτελεί γέννημα θρέμμα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, την οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής.

Ο 55χρονος τεχνικός κάθισε στον πάγκο της πρώτης ομάδας της Ρεάλ Σοσιεδάδ για 6,5 σεζόν, από το 2018 έως το 2025, με απολογισμό 330 παιχνίδια. Με αυτόν στην τεχνική ηγεσία κατακτήθηκε το Copa del Rey τo 2021.

Τελευταία του ομάδα πριν από τον Ολυμπιακό ήταν η Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καλωσορίζει στην οικογένειά της τον κ. Αλγκουαθίλ».

COMMENTS
LATEST NEWS
14:34 SUPER LEAGUE

Super League: Ορίστηκαν οι επόμενες αγωνιστικές - Πότε θα γίνει το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

14:12 GREEK BASKET LEAGUE

Stoiximan GBL: Κοντά στους 7 ξένους το πρωτάθλημα της σεζόν 2027-2028

14:01 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Το «αντίο» παικτών σε Μεντιλίμπαρ - Τα μηνύματα Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ και Ντάνι Γκαρθία

13:57 CHAMPIONS LEAGUE

Όλε Μποκ: «Ο Καρέτσας είναι καλά δεδομένων των συνθηκών»

13:36 MVP

Discipline over motivation: Γιατί δεν χρειάζεται να έχεις όρεξη για να προπονηθείς

13:21 MVP

Dodge Viper: Όταν ήρθε το φινάλε μιας εποχής που δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη

13:04 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ο Γιάκιτς αποκάλυψε τι του έλεγε ο Γιαννούλης για την Τούμπα

12:50 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Εποχή... Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και επίσημα στο Λιμάνι

12:43 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Μειώθηκε η ποινή του Ντέσερς

12:35 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Ασπρόμαυρη» αντιπροσωπεία στο VAR Center για τους διαλόγους στη φάση του πέναλτι με ΠΑΟ

12:18 SUPER LEAGUE

Stoiximan Super League: «Τιμωρίες» για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

12:06 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Πέφτει η αυλαία της πρεμιέρας με Δουβίκα και Κουλιεράκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας