Ολυμπιακός: Εποχή... Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και επίσημα στο Λιμάνι

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος… γάμου «γράφτηκε» και επίσημα το μεσημέρι της Πέμπτης (10/09), μια και η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Ο Βάσκος τεχνικός θα αντικαταστήσει τον συμπατριώτη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην τεχνική ηγεσία των «ερυθρόλευκων», μετά το «διαζύγιο» της Τετάρτης (09/09) με τον 65χρονο προπονητή.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Ιμανόλ Αλγκουαθίλ Μπαρενετσέα.

Γεννημένος στις 4 Ιουλίου 1971 στην πόλη Όριο, στη Χώρα των Βάσκων, αποτελεί γέννημα θρέμμα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, την οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής.

Ο 55χρονος τεχνικός κάθισε στον πάγκο της πρώτης ομάδας της Ρεάλ Σοσιεδάδ για 6,5 σεζόν, από το 2018 έως το 2025, με απολογισμό 330 παιχνίδια. Με αυτόν στην τεχνική ηγεσία κατακτήθηκε το Copa del Rey τo 2021.

Τελευταία του ομάδα πριν από τον Ολυμπιακό ήταν η Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καλωσορίζει στην οικογένειά της τον κ. Αλγκουαθίλ».