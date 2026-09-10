Ο Κροάτης μέσος μίλησε στο PAOK TV για την απόφασή του να έρθει στη Θεσσαλονίκη, την ατμόσφαιρα της Τούμπας, τον Βιεϊρίνια και τη συλλογή καρτών πόκεμον.

Την πρώτη του γνωριμία με το περιβάλλον του ΠΑΟΚ έχει πλέον ο Κριστιάν Γιάκιτς, με τον 29χρονο μέσο να μιλά στο PAOK TV για τη νέα σελίδα της καριέρας του και όσα γνώριζε ήδη για την ομάδα και τη Θεσσαλονίκη.

Άλλωστε, ο Δημήτρης Γιαννούλης είχε φροντίσει να του δώσει από νωρίς μια πρώτη εικόνα για τον ΠΑΟΚ. Οι δύο ποδοσφαιριστές συνυπήρξαν στην Άουγκσμπουργκ και ο Έλληνας διεθνής δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του για την πρώην ομάδα του.

Συγκεκριμένα, ο νέος μέσος του ΠΑΟΚ μίλησε:

Για το πως πήρε την απόφαση να έρθει: «Για μένα η απόφαση ήταν πολύ εύκολη. Μου αρέσουν οι νέες προκλήσεις, ήθελα να δοκιμάσω σε άλλο πρωτάθλημα. Ήταν ευκαιρία να αλλάξω πρωτάθλημα και την άρπαξα. Τώρα είμαι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που θα δείξω το ποιος είμαι».

Τι σκέφτηκε όταν έμαθε το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ: «Όπως ξέρετε ήμουν παίκτης της Άιντραχτ και είχα νιώσει την ατμόσφαιρα του γηπέδου και της πόλης, που είναι παρόμοια με αυτή της πόλης μου στην Κροατία. Η κουλτούρα, οι άνθρωποι, η θάλασσα (που είναι το κλειδί για όλα) και ο ήλιος με οδήγησαν σε αυτή την εύκολη απόφαση».

Για το τι του έλεγε ο Γιαννούλης όταν ήταν συμπαίκτες: «Με τον Γιαννούλη πάντα ήταν φοβερά, επειδή από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε μιλούσε συνέχεια για τον ΠΑΟΚ, έλεγε ότι «ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα», ότι η «Θεσσαλονίκη είναι η καλύτερη πόλη». Έλεγε μόνο καλές κουβέντες για την ομάδα, για την πόλη, για τους ανθρώπους και είναι κάτι που αισθάνομαι και τώρα».

Ποιους παίκτες γνωρίζει στον ΠΑΟΚ πέραν του Γιαννούλη: «Γνωρίζω φυσικά τον αρχηγό τον Ζίβκοβιτς, τον Ούγκρεσιτς, τον Τάισον, τον Βιεϊρίνια, που μου είχαν κάνει εντύπωση οι τεράστιες γάμπες του. Τον Ιβανούσετς, τον Λόβρεν και τον Κοτάρσκι που έπαιξαν πρόσφατα στον ΠΑΟΚ και είχα ακούσει μόνο καλές κουβέντες για την ομάδα».

Για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Άιντραχτ: «Δεν θέλω να μιλήσω πολύ για αυτά τα ματς. Μιας όλοι με θυμούνται από το ένα παιχνίδι. Δεν έχω κάτι καλό από την πλευρά μου, γιατί δεν είχα κάνει καλό ματς. Η ατμόσφαιρα στην Τούμπα ήταν εκπληκτική. Από πλευράς μου, η απόδοση δεν ήταν καλή».

Τρεις λέξεις που περιγράφουν τον Γιάκιτς: «Επιθετικός, δουλευταράς και θα μπορούσα να πω δυνατός».

Κάτι που δεν γνωρίζουμε για τον ίδιο: «Συλλέγω κάρτες πόκεμον».

Τι να περιμένουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ από τον ίδιο: «Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Θα δώσω ό,τι έχω. Θα προσπαθήσω να πετύχω όλους τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα φέτος και ελπίζω οι φίλοι της ομάδας να με αγαπήσουν για τον τρόπο παιχνιδιού μου που ταιριάζει 100% με την ομάδα».

Ένα μήνυμα στον κόσμο: «Να έχετε υγεία και να δω όσους περισσότερους μπορώ από σας στην Τούμπα. Πάμε ΠΑΟΚ».