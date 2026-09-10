Discipline over motivation: Γιατί δεν χρειάζεται να έχεις όρεξη για να προπονηθείς

Αν περιμένεις να ξυπνήσεις ένα πρωί γεμάτος ενέργεια, με διάθεση να σηκώσεις βάρη, να τρέξεις ή να κάνεις το πρόγραμμα που έχεις βάλει στο μυαλό σου, μάλλον θα περιμένεις για πάντα.

Το κίνητρο πάντα ωραίος λόγος για να μπεις σε μια σειρά. Σε βάζει στο γυμναστήριο, σου δίνει ένα αρχικό push και σε κάνει να νιώθεις ότι αυτή τη φορά θα αλλάξεις τα πάντα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ωράριο, καθώς κάποιο πρωί θα είσαι έτοιμος να κατακτήσεις τον κόσμο και ένα άλλο θα προτιμάς τον καναπέ, την τηλεοπτική σειρά και το delivery. Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να σου αλλάξει τα σχέδια, αυτό είναι η πειθαρχία.

Η διαφορά είναι απλή

Το κίνητρο, αυτό που λατρεύουμε να αποκαλούμε motivation σε κάνει να θέλεις να προπονηθείς, η πειθαρχία από την άλλη σε ωθεί να προπονηθείς ακόμη κι όταν δεν θέλεις.

Προσοχή μόνο, δεν χρειάζεται κάθε προπόνηση να πας για παγκόσμιο ρεκόρ, όπως υπάρχουν μέρες στο γραφείο που… δεν παλεύονται, έτσι ισχύει και στο gym. Μπορεί να έχεις κοιμηθεί λιγότερο, να είχες μια δύσκολη ημέρα στη δουλειά ή απλώς να μην έχεις καθόλου διάθεση. Το ζητούμενο δεν είναι να μετατρέψεις κάθε τέτοια μέρα σε επικό training session, αλλά να βάλεις προσωπικό στόχο να μην αφήσεις μία κακή μέρα να γίνει κακή εβδομάδα.

Η πειθαρχία, άλλωστε, δεν είναι να πιέζεις τον εαυτό σου μέχρι εξάντλησης, αλλά να έχεις αποφασίσει εκ των προτέρων τι θα κάνεις και να μειώνεις τα περιθώρια για διαπραγμάτευση με τον εαυτό σου.

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«Θα πάω στις 19:00» σημαίνει ότι στις 19:00 θα είσαι εκεί και όχι ότι στις 18:45 αρχίζεις και σκέφτεσαι «μήπως να πιστολιάσω σήμερα;».

Μην περιμένεις να αποκτήσεις διάθεση για να ξεκινήσεις

Ξεκίνα και άσε τη διάθεση να ακολουθήσει. Πολύ συχνά, το δυσκολότερο κομμάτι της προπόνησης είναι να φορέσεις τα παπούτσια, τη φόρμα και να βγεις από την πόρτα. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα συνήθως γίνονται ευκολότερα.

Το ίδιο ισχύει και για τον στόχο. Αν προπονείσαι μόνο όταν αισθάνεσαι motivated, η συνέπεια εξαρτάται από το συναίσθημα της ημέρας. Αν προπονείσαι επειδή είναι μέρος της ρουτίνας σου, τότε δεν χρειάζεται κάθε φορά να παίρνεις την ίδια απόφαση. Τότε μόνο θα έχεις καταλάβει ότι κάτι πάει σωστά στην περίπτωσή σου.

Δεν χρειάζεται να γίνεις ο τύπος που λατρεύει κάθε προπόνηση, αλλά ο χαρακτήρας που κάνει αυτό που έχει αποφασίσει να κάνει.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, η φόρμα, η δύναμη και η αντοχή δεν χτίζονται από τις τρεις προπονήσεις που έκανες επειδή είχες τρελή όρεξη, αλλά από τις δεκάδες φορές που πήγες να γυμναστείς χωρίς να θες καν να πας. Αυτό δεν έλεγε και ο Apollo Creed;