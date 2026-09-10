Ολυμπιακός: Το «αντίο» παικτών σε Μεντιλίμπαρ - Τα μηνύματα Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ και Ντάνι Γκαρθία

Ο 65χρονος κόουτς δεν είναι πλέον… κάτοικος Ελλάδας για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν το «διαζύγιο» με τον έμπειρο προπονητή, το βράδυ της Τετάρτης (10/09) και λίγες ώρες αργότερα, ακολούθησε η γνωστοποίηση της συμφωνίας με τον επίσης Βάσκο, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Όπως είναι εύκολο αντιληπτό, πλέον ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι προπονητής των Πειραιωτών, με πολλούς «ερυθρόλευκους» να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα για την ολοκλήρωση της συνεργασίας του Βάσκου με τον ελληνικό σύλλογο.

«Κόουτς, ήταν τιμή μου να είμαι μέρος της ομάδας σου και να κατακτήσω δίπλα σου τίτλους, επιτυχίες που θα μείνουν στην ιστορία του συλλόγου. Έμαθα πολλά από σένα, όπως επίσης από τον Φραν και τον Τόνι (σ.σ. συνεργάτες Μεντιλίμπαρ). Σου εύχομαι τα καλύτερα και να συνεχίσεις να έχεις επιτυχίες στο μέλλον», ήταν το μήνυμα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Το στόρι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί για τον Ισπανό κόουτς Instagram

Πιο… λακωνικός ήταν ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, με τον Ουκρανό φορ να «ανεβάζει» μία φωτογραφία που δίνει το χέρι του στον Βάσκο προπονητή και έγραψε λιτά: «Απλά ξεχωριστός. Σε ευχαριστώ».

Το "αντίο" του Ουκρανού στον Βάσκο Instagram

Από την πλευρά του, ο Ντάνι Γκαρθία έγραψε στα social media: «Ήταν όμορφα, παππού» θέλοντας να… πειράξει τον συμπατριώτη του προπονητή.

https://www.instagram.com/p/DdFJ2VvnK08/

«Χοσέ Λουίς! Μέντι! Κόουτς! Σε ευχαριστώ για όλα, στάθηκα τυχερός που σε γνώρισα και συνεργάστηκα μαζί σου, τον Φραν και τον Τόνι. Ευχαριστώ για όλα τα παιχνίδια και για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί! Είσαι ξεχωριστός άνθρωπος. Σου εύχομαι τα καλύτερα και να είσαι πάντα ευτυχισμένος. Έγραψες μια όμορφη ιστορία στον Ολυμπιακό, η οποία θα μείνει για πάντα», ήταν το «αντίο» του Τσικίνιο.

https://www.instagram.com/p/DdGC73xDOxA/

Μάλιστα, την είδηση της λύσης της συνεργασίας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό σχολίασε και ο Ροντινέι, ο οποίος έγραψε: «Κατέκτησες έναν ευρωπαϊκό τίτλο, κατέκτησες δύο τίτλους στα 100 χρόνια του συλλόγου, δεν έχεις να αποδείξεις τίποτα και σε κανέναν. Συγχαρητήρια για όλα όσα κατάφερες με αυτή την ομάδα. Σε αγαπώ ως προπονητή μα ακόμη περισσότερο ως άνθρωπο. Ο Θεός να ευλογεί τα νέα σου ξεκινήματα. Μεντιλίμπαρ οε, οε, οε.».

Το μήνυμα Ροντινέι για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ Instagram

Τέλος, τον Βάσκο κόουτς αποχαιρέτισε και η Μαρίνα Τσαλή, η μεταφράστριά του στον Ολυμπιακό. «Τα λόγια είναι λίγα για να περιγράψουν όσα μάθαμε και όσα ζήσαμε δίπλα σε αυτόν τον κύριο! Και είναι αυτονόητο πως θα τον αγαπάμε για πάντα. Ό,τι καλύτερο για σένα, κόουτς», έγραψε χαρακτηριστικά.