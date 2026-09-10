Όλε Μποκ: «Ο Καρέτσας είναι καλά δεδομένων των συνθηκών»

Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ Όλε Μποκ αναφέρθηκε στην κατάσταση του Καρέτσα, μιλώντας με συγκρατημένη αισιοδοξία.

«Είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών. Γίνονται περαιτέρω εξετάσεις και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος της υπόθεσης, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Είναι αυτονόητο ότι η προτεραιότητά μας είναι, πάνω απ' όλα, η υγεία του ανθρώπου και του ποδοσφαιριστή», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο Καρέτσας δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του Σαββάτου (12/9, 16:30) με την Πάντερμπορν, ανεξάρτητα από την πορεία των εξετάσεων.