Dodge Viper: Όταν ήρθε το φινάλε μιας εποχής που δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη

Η ταχύτητα είναι αυτό που κάνει καμιά φορά τα αυτοκίνητα να ξεχωρίζουν και σίγουρα ένα από αυτά ήταν και η εμβληματική Dodge Viper. Ένα αυτοκίνητο που από την πρώτη στιγμή έμοιαζε περισσότερο με δήλωση χαρακτήρα παρά με συμβατικό supercar, με το μακρύ καπό, τον τεράστιο V10 κινητήρα, το χειροκίνητο κιβώτιο και ένα design που δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για το αν θα αρέσει σε όλους.

Για 25 χρόνια, η Viper ήταν ωμή, αμερικανική και σχεδόν προκλητικά old school.

Τον Αύγουστο του 2017, αυτή η ιστορία έφτασε στο τέλος της

Η τελευταία Viper βγήκε από τη γραμμή παραγωγής και δεν ήταν κάποια ειδική, εξωτική απόχρωση που θα προσπαθούσε να τραβήξει την προσοχή, αλλά μια κλασική Viper Red, όπως ακριβώς άρμοζε στο τελευταίο κεφάλαιο ενός αυτοκινήτου που είχε γίνει συνώνυμο της υπερβολής.

Η συγκεκριμένη Viper GTS του 2017 πέρασε στη συλλογή ιστορικών αυτοκινήτων της FCA, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο που ξεκίνησε στις αρχές των ’90s.

Και αν υπάρχει ένα πράγμα που έκανε τη Viper διαφορετική, αυτό ήταν το γεγονός ότι ουδέποτε προσπάθησε να γίνει κάτι που δεν ήταν. Κάτω από το τεράστιο καπό βρισκόταν ένας ατμοσφαιρικός V10 8,4 λίτρων, με ισχύ που έφτανε τους 645 ίππους, ενώ η μετάδοση γινόταν αποκλειστικά μέσω χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων. Σε μια εποχή που η αυτοκινητοβιομηχανία άρχισε να αγκαλιάζει όλο και περισσότερο τα turbo, τα ηλεκτρονικά συστήματα και τις αυτοματοποιημένες μεταδόσεις, η Viper επέμενε στη δική της συνταγή.

Αυτή η συνταγή είχε κόστος

Η παραγωγή της σταμάτησε επειδή το αυτοκίνητο δεν μπορούσε πλέον να ανταποκριθεί στις νεότερες ομοσπονδιακές απαιτήσεις ασφαλείας στις ΗΠΑ. Δεν είχε να κάνει λοιπόν με έλλειψη δύναμης ή η αδυναμία να σταθεί απέναντι στον ανταγωνισμό, αλλά ότι ο κόσμος άλλαξε γύρω της.

Η Viper ήταν ένα από τα τελευταία μεγάλα performance cars που δεν προσπαθούσαν να σε κάνουν να νιώσεις ασφαλής. Ήθελε την προσοχή σου, απαιτούσε σεβασμό και σου υπενθύμιζε ότι η ταχύτητα δεν χρειάζεται πάντα να έρχεται με φίλτρα και ηλεκτρονικά βοηθήματα.

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Ο τελευταίος Viper Red Viper του 2017 δεν ήταν απλώς ένα ακόμη αυτοκίνητο που σταμάτησε να παράγεται αλλά το φινάλε μιας ολόκληρης σχολής σκέψης. Και σήμερα, σε έναν κόσμο όπου τα supercars γίνονται όλο και πιο έξυπνα, η Viper παραμένει υπέροχα παράλογη.