Στο βενζινάδικο του Μονακό δεν βάζεις απλώς καύσιμο, κάνεις κανονικό pit stop!

Όπου και αν βρεθείς στο Μονακό, μπορείς να καταλάβεις ότι πρόκειται για ένα μέρος διαφορετικό από όσα έχεις βρεθεί. Δρόμοι σχεδιασμένοι λες και φτιάχτηκαν για να περνούν από πάνω τους τα πιο glamorous αμάξια του κόσμου όπως οι Ferrari, Lamborghini και Porsche, ξενοδοχεία όπου παρκάρουν αυτοκίνητα που αξίζουν περισσότερο από ένα διαμέρισμα και γωνίες της πόλης που έχουν γίνει σχεδόν σκηνικό για το απόλυτο car spotting.

Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά υπάρχει ένα μέρος που, εκ πρώτης όψεως, δεν θα περίμενες να έχει αποκτήσει τέτοιο status. Το βενζινάδικο Esso.

Το πρατήριο καυσίμων του Μονακό έχει εξελιχθεί αθόρυβα σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στάσεις της αυτοκινητιστικής σκηνής του Πριγκιπάτου, όχι απαραίτητα επειδή προσφέρει κάτι εξωτικό, αλλά γιατί εδώ και χρόνια αποτελεί ένα απρόσμενο σημείο συνάντησης για μερικά από τα πιο εντυπωσιακά αυτοκίνητα που μπορεί να πετύχει κανείς στους δρόμους του Μονακό.

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Ferrari, Lamborghini, Porsche, ιστορικά classics, σπάνιες ειδικές κατασκευές, o Λάντο Νόρις με τη Ferrari του -όπως είδες και στο παραπάνω βίντεο- ακόμη και hypercars που συνήθως τα βλέπεις μόνο σε φωτογραφίες, έχουν περάσει από τις αντλίες του. Και κάπως έτσι, ένα απλό «stop για βενζίνη» έχει μετατραπεί σε ένα άτυπο κεφάλαιο της αυτοκινητιστικής ιστορίας της πόλης.

Και κάπου εδώ αφήνουμε τις εικόνες να μιλήσουν μόνες τους: