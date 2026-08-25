Ο Βάλτερ Ματσάρι μας έδωσε ήδη τον πρώτο λόγο να τον αγαπήσουμε

Συνήθως οι προπονητές μετά από ήττα ρίχνουν το φταίξιμο στα λάθη, άλλοι στην ατυχία και κάποιοι για τη διαιτησία, για τον Βάλτερ Ματσάρι του Ηρακλή ωστόσο αυτά δεν αρκούν. Ενδεχομένως για τη βαριά ήττα του «γηραιού» στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ, να κατάφερε να μας πείσει ότι έφταιγε… η ΑΕΚ ή και εσύ ο ίδιος που παρακολούθησες τον αγώνα από την τηλεόραση, απλώς δεν κατάλαβες πώς το έκανες.

Μην κακολογούμε τον νέο προπονητή του Ηρακλή, έναν άνθρωπο ίσως με ένα από τα πιο βαριά βιογραφικά που αυτή τη στιγμή στη Super League, με θητείες σε Νάπολι, Ίντερ, Τορίνο, Σαμπντόρια και αρκετές ακόμη στάσεις σε μια προπονητική καριέρα που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους Ιταλούς τεχνικούς της γενιάς του.

Είναι άνθρωπος του 3-5-2, της πειθαρχίας, του physical game και της τακτικής προσήλωσης, και ενός συστήματος στο οποίο ο Ματσάρι πραγματικά μεγαλούργησε.

Το 4-3-Δικαιολογία

Και το ελληνικό κοινό πήρε ήδη μια πρώτη γεύση, μετά την πρεμιέρα, όπου μας εξήγησε ότι χρειάζεται τουλάχιστον έναν μήνα για να παρουσιάσει μια ομάδα που θα μπορεί να αγωνίζεται επί ίσοις όροις με τις υπόλοιπες.

Τώρα, μεταξύ μας, γελάσαμε. Λίγο, μετά όμως σκεφτήκαμε ότι… μπορεί και να έχει δίκιο.

Άλλωστε, ο άνθρωπος έχει pedigree, έχοντας αποδείξει ότι μπορεί να πάρει μια ήττα, να την περάσει από 17 διαφορετικά φίλτρα και να καταλήξει σε μια εξήγηση που, όσο παράλογη κι αν ακούγεται, σε κάνει στο τέλος να κουνάς το κεφάλι και να λες: «Ισχύει, τώρα που το λες…»

Μόνο μια μικρή παράκληση έχουμε. Αφού χρειάζεται έναν μήνα για να φτιάξει την ομάδα, ας ελπίσουμε τουλάχιστον οι παίκτες που θα αποκτηθούν μέσα σε αυτόν τον μήνα να είναι… ήδη προπονημένοι. Γιατί αν έρθουν κι αυτοί για να ξεκινήσουν προετοιμασία από το μηδέν, ανοίγει επικίνδυνα ο δρόμος για μια νέα σεζόν γεμάτη υλικό.

Και ο Ματσάρι έχει αφήσει πίσω του αρκετό.

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«Μετά άρχισε να βρέχει…»

Το 2014, στον πάγκο της Ίντερ, ο Ιταλός είχε αρχίσει να χτίζει τον μύθο του και μετά το 2-2 με τη Βερόνα στο San Siro, για παράδειγμα, εξήγησε ότι οι παίκτες του είχαν καταρρεύσει και, σαν να μην έφτανε αυτό, άρχισε να βρέχει.

Στο Europa League, μετά το ματς με τη Σεντ Ετιέν, το γήπεδο ήταν γλιστερό, οι παίκτες κουρασμένοι και η ομάδα τελείωσε το παιχνίδι με έναν ποδοσφαιριστή από την Primavera.

Απέναντι στην Τσεζένα, οι παίκτες του έχασαν πολλές αντεπιθέσεις επειδή… βιάζονταν να φτάσουν στο γκολ, ενώ σε ματς της Τορίνο «οι αντίπαλοι είχαν τους οπαδούς με το μέρος τους».

Και κάπου εδώ μπαίνουμε σε territory επιπέδου Hall of Fame.

Μετά από παιχνίδι της Ουντινέζε η μισή ομάδα είχε γρίπη, τέσσερις-πέντε είχαν πυρετό και ένας, σύμφωνα με τον Ματσάρι, αγωνίστηκε έχοντας… διάρροια. Ναι, διάρροια.

Ωστόσο, η πλέον αγαπημένη ατάκα ήρθε μετά την ήττα από την Παλέρμο, όπου η εξήγηση ήταν πραγματικά κινηματογραφική: η Ίντερ είχε έρθει από τη Ρωσία, όπου έκανε κρύο, και έφτασε στο Παλέρμο όπου είχε καλοκαίρι. Αυτή ήταν η δικαιολογία, μην ψάχνεις κάτι άλλο, καθώς…«Οι παίκτες είναι άνθρωποι, όπως κι εμείς».

Μπορείς να τον μισήσεις; Ο Ματσάρι δεν ψάχνει για δικαιολογίες. Σε πείθει.

Οι Ιταλοί, φυσικά, τον λάτρεψαν γι' αυτό. Τόσο πολύ, ώστε ακόμη και μετά την αποχώρησή του από τη Νάπολι το 2024, υπήρξαν ουκ ολίγες αναφορές στο πόσο… τους λείπει.

Καλώς ήρθες στη Super League, Βάλτερ

Ο Ματσάρι βρίσκεται στην Ελλάδα, στον Ηρακλή, και έχει μπροστά του ένα πρωτάθλημα το οποίο, ως γνωστόν, είναι απολύτως λογικό, προβλέψιμο και χωρίς καμία απολύτως αφορμή για… δικαιολογίες.

Super League, δηλαδή. Το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. #not

Εμείς, λοιπόν, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να του ευχηθούμε καλό ξεκίνημα, να του δώσουμε χρόνο και την ομάδα που ζητάει.

Πάνω από όλα όμως να του δώσουμε… βήμα. Γιατί αν ο Ματσάρι καταφέρει να φέρει στην Ελλάδα έστω και το 30% από το ρεπερτόριο που είχε στην Ιταλία, έχουμε μπροστά μας μια υπέροχη σεζόν.

Και αν τα πράγματα στον Ηρακλή δεν πάνε καλά; Δεν πειράζει. Έχουμε έναν μήνα (ελπίζοντας να μην έχουν βάση όλα όσα λέγονται ότι θα απομακρυνθεί).

Καλώς ήρθες, Βάλτερ. Σε χρειαζόμασταν.