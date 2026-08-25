Κύπελλο Ελλάδας: Κληρώνει για τη League Phase – Οι ομάδες και το πρόγραμμα

Την Τρίτη (25/08) το απόγευμα στις 19:00 στο Golf Prive στη Γλυφάδα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Στη League Phase θα συμμετάσχουν συνολικά 16 ομάδες. Πρόκειται για τις 11 ομάδες που προέρχονται από τον 2ο προκριματικό γύρο, καθώς και τις 5 ομάδες της Super League 1 που αγωνίζονται τη σεζόν 2026-27 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι ομάδες που θα μπουν στην κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας είναι οι εξής:

ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Άρης, Λεβαδειακός, Βόλος, Ατρόμητος, Κηφισιά, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και Μαρκό.

Οι 16 ομάδες θα τοποθετηθούν σε έναν ενιαίο πίνακα κατάταξης και θα χωριστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας, ανάλογα με τη βαθμολογική θέση που κατέλαβαν την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Κάθε ομάδα θα δώσει συνολικά τέσσερις αγώνες, δύο εντός και δύο εκτός έδρας, αντιμετωπίζοντας έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.

Συνολικά, στη League Phase θα διεξαχθούν 32 αγώνες. Τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων θα υπολογιστούν σε έναν ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, βάσει του οποίου θα προκύψουν οι τέσσερις ομάδες που θα πάρουν απ' ευθείας την πρόκριση στην προημιτελική φάση, οι οκτώ ομάδες που θα συμμετάσχουν στα playoffs και οι τέσσερις ομάδες που θα αποκλειστούν από τη συνέχεια του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ ομάδων, θα ισχύσουν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια:

Η καλύτερη διαφορά τερμάτων. Η καλύτερη επίθεση. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας. Οι περισσότερες νίκες. Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας. Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.

Οι ημερομηνίες της League Phase