Μεσογειακοί Αγώνες: Χρυσά μετάλλια για Κουγιουμτσίδη, Κουρουγκλίεβ στην πάλη – «Χάλκινος» ο Χοσόνοφ

Τρία μετάλλια πανηγύρισε η ελληνική πάλη στους Μεσογειακούς Αγώνες, με τους Κουγιουμτσίδη και Κουρουγκλίεβ να ανεβαίνουν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και τον Χοσόνοφ στο τρίτο

Ο Κουγιουμτσίδης πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία στην κατηγορία των 86 κιλών, καθώς δεν επέτρεψε σε κανέναν αντίπαλό του να πάρει ούτε έναν πόντο.

Στα προημιτελικά ξεπέρασε με άνεση το εμπόδιο του Αχμάντ Μαγκόμεντοφ από τα Σκόπια με 10-0, ενώ με το ίδιο σκορ επικράτησε και στον ημιτελικό του Ιταλού Γκαμπριέλε Νικολίνι.

Στον τελικό απέναντί του βρέθηκε ο Τούρκος Ισμαΐλ Κιουτσουκσολάκ, με τον Έλληνα πρωταθλητή να συνεχίζει στο ίδιο επίπεδο. Με το τελικό 8-0 ολοκλήρωσε αήττητος την προσπάθειά του και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, έχοντας συνολικό απολογισμό 28-0 στους πόντους σε όλη τη διοργάνωση.

Στην κατηγορία των 97 κιλών, ο Κουρουγκλίεβ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί. Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού ξεκίνησε από τον δεύτερο όμιλο και δεν αντιμετώπισε προβλήματα, επικρατώντας με τεχνική υπεροχή 10-0 τόσο του Μαροκινού Ουαλίντ Σεΐχ Λαχλού όσο και του Ρετζέπ Χαϊντάρι από τα Σκόπια.

Στον ημιτελικό χρειάστηκε να ανεβάσει ρυθμό, καθώς αντιμετώπισε τον Τούρκο Ρεσούλ Γκιουνέ. Ο Κουρουγκλίεβ, ωστόσο, πήρε τη νίκη με 13-2 κι εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό.

Στον αγώνα για το χρυσό, βρέθηκε ξανά απέναντι στον Χαϊντάρι, τον οποίο νίκησε με 6-0. Έτσι, ολοκλήρωσε αήττητος την παρουσία του στους Μεσογειακούς Αγώνες και χάρισε στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο.

Το ελληνικό βάθρο στην ελευθέρα πάλη συμπλήρωσε ο Χοσόνοφ στην κατηγορία των 125 κιλών. Στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο αντιμετώπισε τον Ιταλό Αμπραχάμ Κονιέδο Ρουάνο κι επικράτησε με 3-1, ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου.